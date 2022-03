Piccole manovre in quel di Raiuno, dove ci sono fiction attese da tempo che hanno finalmente una data di uscita ed altre che, invece, sembra dovranno attendere ancora un po’. Manovre, va detto, assolutamente legittime e non nuove, necessarie per far “quadrare i conti” dei palinsesti e, perché no, iniziare anche a pensare alla prossima stagione tv. Ma andiamo con ordine, partendo da Nero a Metà 3, di cui è stata appena annunciata la data di uscita.

La terza stagione della serie tv poliziesca con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz (le prime due son recuperabili su RaiPlay), secondo il listino presentato nei mesi scorsi da Rai Pubblicità, avrebbe dovuto debuttare a fine febbraio ed andare in onda nei lunedì sera di marzo, ma sappiamo che così non è stato. Al suo posto, abbiamo visto -e stiamo vedendo- Vostro Onore con Stefano Accorsi.

Dopo settimane in cui la serie co-prodotta da Rai Fiction e da Cattleya era uscita dai radar dei palinsesti, è giunta la nuova data di messa in onda: Nero a metà 3 sarà trasmesso da lunedì 4 aprile 2022, per sei prime serate ed un totale di dodici episodi. La terza stagione andrà così in onda a poco più di un anno di distanza dal finale aperto della seconda stagione, per la gioia dei suoi fan che attendono di sapere come reagirà il protagonista Carlo (Amendola) al ritorno della moglie fuggitiva Clara (Margherita Laterza).

Questo cambio di palinsesto, però, ne ha generato un altro relativo ad una fiction che avrebbe dovuto debuttare una settimana prima, ovvero il 28 marzo: stiamo parlando di Sopravvissuti, la prima serie nata dall’alleanza tv tra Italia, Francia e Germania, di cui a Sanremo era stata annunciata l’uscita, appunto, per fine marzo.

Per ora, però, della sua partenza non si sa più nulla: considerato che il lunedì successivo partirà Nero a metà 3, è probabile che la serie sia stata spostata a data da destinarsi. Cosa che ci spinge a fare due ipotesi: o Sopravvissuti andrà in onda sempre in questa stagione, ma cambiando giorno (magari al martedì sera, subito dopo Studio Battaglia, che finirà il 5 aprile), oppure sarà tenuto per la prossima stagione tv, e quindi per l’autunno.

In entrambi i casi, i motivi dello spostamento potrebbero ricondursi al rischio di sovraesposizione per Lino Guanciale, ora in onda (fino al 10 aprile) con Noi. Ma anche, va detto, ai numeri non proprio brillanti che le nuove serie proposte in queste settimane da Raiuno stanno ottenendo: tornare ad un titolo già testato e noto al pubblico potrebbe quindi risollevare gli ascolti del comparto fiction.

Nel mezzo, però, ci sono altri due titoli di cui non abbiamo più notizie e che invece erano stati annunciati per questa primavera. Da una parte la novità Vincenzo Malinconico Avvocato, quattro episodi con Massimiliano Gallo al debutto come protagonista di una serie; dall’altra gli ultimi quattro episodi di Imma Tataranni 2 (i primi quattro sono andati in onda in autunno). Entrambe le serie non compaiono nel palinsesto (non definitivo, va detto) di Rai Pubblicità: anche per loro dovremo aspettare l’autunno? Difficile pensare che Raiuno faccia partire delle serie a maggio, mese che solitamente rappresenta la conclusione della stagione tv, almeno per le serie italiane.