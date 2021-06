Nella prossima stagione tv prepariamoci a conoscere un nuovo personaggio che, in libreria, ha già riscosso successo e che sembra avere tutte le carte in regola per sbancare anche sul piccolo schermo: sono da poco, infatti, iniziate le riprese di Vincenzo Malinconico, avvocato, serie tv destinata alla Rai e diretta da Alessandro Angelini. A produrre, invece, Rai Fiction e Viola Film.

Il nome di Vincenzo Malinconico, come detto, non è del tutto nuovo: è protagonista della saga letteraria di Diego De Silva, qui anche autore della sceneggiatura con Gualtiero Rosella, Massimo Reale e Valerio Vestoso. Dei sei libri che lo vedono protagonista, la prima stagione sarà tratta in particolare da “Non avevo capito niente”, “Mia suocera beve” e “Divorziare con stile”, editi da Giulio Einaudi Editore.

Ma chi è Vincenzo Malinconico? Interpretato da Massimiliano Gallo (che nella prossima stagione vedremo anche in Imma Tataranni 2 ed I Bastardi di Pizzofalcone 3), è un avvocato dalla fortuna alterna. Si occupa per lo più di casi in cui difende amici e parenti, che non spesso vince.

Con i suoi pensieri filosofici spesso fuori tema, Vincenzo potrebbe tranquillamente essere più uno psicologo che un avvocato: la sua condizione è di semi-solitudine, che lo spinge ad affrontare la vita con uno sguardo ironico ed originale.

Separato e con due figli, dal punto di vista sentimentale riscuote sì successo tra le donne -che ne apprezzano il lato insicuro- ma non riesce ad avere una relazione stabile. Le vicende che lo vedranno protagonista ed i casi che lo coinvolgeranno, piano piano, gli permetteranno però di mettere in mostra le proprie capacità.

Sedici le settimane di riprese, tra Roma e Salerno: sul set, oltre a Gallo, un nutrito cast di attori ed attrici, composto da Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno e Luca Gallone, a cui si aggiungono Ana Caterina Murariu e Michele Placido.