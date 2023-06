Dopo i quattro premi vinti ai David di Donatello, Esterno Notte di Marco Bellocchio s’impone anche nella sua versione a miniserie all’interno dei premi Nastri d’Argento-Grandi Serie 2023, i cui vincitori sono stati da poco annunciati e che saranno premiati sabato prossimo, 17 giugno.

Esterno Notte, uscito sì al cinema ma portato anche sul piccolo schermo, su Raiuno nel novembre scorso, in versione miniserie evento con tre prime serate, ha vinto tre premi: quello come Miglior serie e quello per il Miglior attore ed attrice protagonisti (ovvero Fabrizio Gifuni e Margherita Buy).

Fiction Nastri d'Argento Grandi Serie 2023, annunciate le nomination: Mare Fuori serie dell'anno Le altre serie vincitrici provengono tutte o da Rai Fiction (come la stessa Esterno Notte), dalla pay tv o dalle piattaforme. La Legge di Lidia Pöet di Netflix, ad esempio, vince come Miglior Crime, mentre Prisma (di cui Prime Video ha proprio oggi annunciato la seconda stagione) ha conquistato il premio di Miglior Dramedy. Non poteva non portarsi a casa una statuetta anche Call My Agent Italia di Sky, Miglior Comedy dell’anno. Vincitori che si aggiungono a Mare Fuori, da tempo annunciata come vincitrice del premio di Miglior serie dell’anno. Trovate l’elenco completo dei vincitori qui sotto (segnalati in grassetto).

Da citare anche i premi speciali assegnati dalla giuria composta da oltre cento giornalisti cinematografici e che sono andati a Solo per passione-Letizia Battaglia fotografa, a Francesca Comencini (per la direzione artistica di Django), a Paolo Sorrentino (come guest-star in Call My Agent Italia) ed a Tutto per mio figlio (a cui è andato il Nastro per la legalità-Serie). Le premiazioni, come detto, si terranno sabato prossimo, a Napoli, al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.

I vincitori dei Nastri d’argento Grandi Serie 2023

Miglior serie

Esterno notte (Raiuno)

La vita bugiarda degli adulti (Netflix)

The Bad Guy (Prime Video)

The Good Mothers (Disney+)

Tutto chiede salvezza (Netflix)

Miglior Crime

Christian 2 (Sky)

Il Patriarca (Canale 5)

La legge di Lidia Poët (Netflix)

Rocco Schiavone 5 (Raidue)

Sei donne – Il mistero di Leila (Raiuno)

Miglior Comedy

Boris 4 (Disney+)

Call My Agent Italia (Sky)

I delitti del Barlume (Sky)

Incastrati 2 (Netflix)

Sono Lillo (Prime Video)

Miglior Dramedy

Black out – Vite sospese (Raiuno)

Corpo libero (Paramount+)

Prisma (Prime Video)

Resta con me (Raiuno)

Shake (RaiPlay)

Miglior Docuserie

Circeo (Paramount+)

Il caso Alex Schwazer (Netflix)

L’ora – Inchiostro contro piombo (Canale 5)

Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi (Netflix)

Wanna (Netflix)

Miglior Film-tv

Fernanda (Raiuno)

Filumena Marturano (Raiuno)

Tina Anselmi. Una vita per la democrazia (Raiuno)

Miglior attrice protagonista

Margherita Buy (Esterno notte)

Barbara Chichiarelli (The Good Mothers)

Matilda De Angelis (La legge di Lidia Poët)

Giordana Marengo e Valeria Golino (La vita bugiarda degli adulti)

Claudia Pandolfi (The Bad Guy)

Miglior attore protagonista

Francesco Colella (The Good Mothers)

Marco Giallini (Rocco Schiavone 5)

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (The Bad Guy)

Edoardo Pesce (Christian 2)

Miglior attrice non protagonista

Valentina Bellè (The Good Mothers)

Selene Caramazza (The Bad Guy)

Emanuela Fanelli (Call My Agent Italia)

Daniela Marra (Esterno notte)

Pina Turco (La vita bugiarda degli adulti)

Miglior attore non protagonista

Vinicio Marchioni (Django)

Gabriel Montesi (Esterno notte)

Andrea Pennacchi (Tutto chiede salvezza)

Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti)

Toni Sperandeo (Incastrati 2)