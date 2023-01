Call My Agent Italia, il monologo di Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino, nei panni di se stesso, compare nella nuova serie Sky e NOW e tiene un monologo sui genitori a scuola diventato una delle scene cult del secondo episodio

Il Premio Oscar Paolo Sorrentino è stata la guest-star del secondo episodio della prima stagione di Call My Agent Italia, la nuova serie tv in onda su Sky ed in streaming su NOW a partire da venerdì 20 gennaio 2023. Sorrentino, nei panni di se stesso (come tutte le altre guest-star della serie, remake del francese Dix Pour Cent), si reca negli uffici della CMA, l’agenzia protagonista della serie e da cui è rappresentato.

Qui, propone la sua nuova idea: realizzare un sequel di The Young Pope e The New Pope dal titolo The Lady Pope. Gli agenti, perplessi ma scossi per l’abbandono del socio fondatore Claudio Maiorana, lo assecondano, elogiandolo per tutte le strane idee che gli vengono in mente. Solo Camilla (Paola Buratto), appena arrivata alla CMA, capisce le vere intenzioni del regista.

Sorrentino, però, è anche protagonista di un’altra spassosa scena, sul terrazzo dell’agenzia con vista mozzafiato su Roma. Raggiunto dal suo agente Vittorio (Michele Di Mauro), gli racconta dell’esperienza appena vissuta nella scuola del nipote, dove ha assistito ad una riunione dei genitori. Tra un’idea e l’altra di corsi con cui impegnare le giornate dei bambini, Sorrentino giunge ad una conclusione tanto semplice quanto onesta.