Dopo la presentazione alla Festa del cinema di Roma lo scorso ottobre, Django arriva finalmente su Sky da venerdì 17 febbraio con 10 episodi suddivisi in 5 settimane su Sky Atlantic, NOW in streaming e ovviamente disponibili on demand. La serie è un omaggio al film omonimo di Sergio Corbucci rivisto in chiave contemporanea sia nelle storie che nei personaggi. Django è prodotta da Cattleya e Atlantique Productions, Sky Studios e Canal+ in collaborazione con Studiocanal.

Django, la trama

Django ci porta nel selvaggio west, in Texas verso la fine del 1800. Il protagonista è in cerca della figlia e degli uomini che hanno assassinato la sua famiglia. Ritrova Sarah ormai ventenne in procinto di sposare John Ellis il fondatore di New Babylon, una città ideale che accoglie tutti i reietti, in cui tutti sono uguali e non esistono padroni. Sarah non vuole più avere a che fare con il padre, ma questo forestiero resta in città senza rivelare a nessuno la sua identità.

Diventerà un prezioso alleato di Ellis, per riconquistare la fiducia della figlia. Insieme difenderanno New Babylon dagli assalti di Elizabeth Thruman, una potente signora di Elmdale che conosce bene Ellis e vuole liberarsi di questa comunità di ladri e peccatori. Ma più passa il tempo, più emergeranno segreti destinati a travolgere le loro vite.

Django, quante puntate sono

La prima stagione di Django è composta da 10 episodi che saranno rilasciati al ritmo di due a settimana su Sky Atlantic il venerdì, in streaming su NOW e disponibili on demand. Sky porterà la serie nei paesi in cui è presente (Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria) con Canal+ che la distribuirà in Francia, Polonia, Svizzera e in Africa (e attraverso M7 nei Paesi Bassi, in Belgio, in Lussemburgo, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca).

Django, il cast

Il protagonista, il Django che dà il titolo alla serie, è interpretato da Matthias Schoenaerts mentre Nicholas Pinnock è John Ellis. Lisa Vicari è Sarah la figlia di Django e promessa sposa di John con cui ha dato vita a New Babylon. Noomi Rapace è Elizabeth Thurman mentre Jyuddah Jaymes è Seymour figlio di mezzo di Ellis. Nel corso delle puntate arrivano come guest star alcuni attori italiani come Franco Nero che interpreta il reverendo Jan, Manuel Agnelli è Oscar, Thomas Trabacchi è Rosario, Vinicio Marchioni è il capitano Parisi.

Django, registi e sceneggiatori

La serie è scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli che insieme hanno lavorato a Gomorra La Serie, affiancati da Francesco Cenni e Michele Pellegrini, con Max Hurwitz che ha scritto due episodi. Francesca Comencini è regista dei primi 4 episodi e direttrice artistica della serie avendo cioè l’incarico di supervisionare l’intero progetto. David Evans (Downton Abbey) ed Enrico Maria Artale (Romulus) si sono divisi gli altri episodi.

Django, dove è stato girato?

La serie è stata girata nel 2021, la produzione è stata lunga e complessa e si è svolta principalmente in Romania. La città di New Babylon è stata ricostruita alle pendici del vulcano inattivo di Racos a nord di Barasov in Romania. Al centro del villaggio c’è una torre che richiama quella di Babele. La città di Elmdale è stata realizzata in un vecchio villaggio western costruito nei Teatri di Castel a Bucharest, dove sono stati inseriti elementi fondamentali come il ranch di Elizabeth, la chiesa, l’Hotel, la Banca, la casa del banchiere, tutto con uno stile austero in linea con i canoni estetici del western.

La casa della famiglia allargata di Django, nel passato, è stata realizzata in una location nei pressi di Tulcea vicino al Delta del Danubio, immersa in un’ambientazione onirica. Nella stessa zona c’era una vecchia cava di pietra dove è stata realizzata la chiesa del pastore interpretato da Franco Nero.

Django in streaming

Le puntate di Django sono in streaming su NOW e su Sky Go in mobilità per gli abbonati a Sky sia in modalità live streaming che on demand.