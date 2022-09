Quando va in onda Mina Settembre 2? A… ottobre. Alla fine, anche la fiction con Serena Rossi deve soccombere alle esigenze imposte dalle elezioni di fine estate e cedere il posto all’informazione politica. E dire che fino all’ultimo in quel della Rai ci avevano provato a far partire la serie tv puntuale, rispettando il listino di Rai Pubblicità. Ma così non sarà.

Ricapitoliamo: quest’estate, tra le varie fiction annunciate per l’autunno di Raiuno, c’era anche Mina Settembre, appunto, che avrebbe dovuto aprire la stagione per quanto riguarda la lunga serialità della domenica sera. Prima c’era Il Nostro Generale, ma trattasi di una miniserie in quattro episodi, ed Il Paradiso delle Signore 7, che è un quotidiano.

Fiction Mina Settembre 2: quando inizia la seconda stagione, trailer, cast e anticipazioni Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la crisi di Governo, con annesse elezioni a settembre. È iniziata così una serie di spostamenti di palinsesto che, fino ad oggi, non avevano intaccato Mina Settembre 2. Rimandata Il Nostro Generale per la candidatura di Rita Dalla Chiesa (la serie racconta la vita del padre Carlo Alberto), così come la seconda parte di Imma Tataranni 2, inizialmente prevista al 22 settembre ed ora fissata con un doppio appuntamento martedì 27 e giovedì 29.

Mina Settembre 2 era stata posizionata da domenica 25 settembre, giorno delle elezioni. Dal momento che è giornata di silenzio elettorale e gli speciali informativi sarebbero partiti in seconda serata, la sua messa in onda sembrava cosa certa. Per sicurezza, Raiuno aveva deciso di anticiparne eccezionalmente la messa in onda alle 20:35, in modo da garantirne la conclusione prima delle 23:00 e dare così la linea allo speciale di Porta a Porta.

Fiction Mina Settembre 2 e Imma Tataranni 2, nuovi orari e nuove date per la loro partenza su Raiuno Sembrava cosa fatta, con tanto di spot in onda nei giorni scorsi. Fino ad oggi: lo stesso spot è tornato ad usare il “prossimamente”, segno di un rinvio. Di cui ora abbiamo la conferma: Mina Settembre non andrà in onda dal 25 settembre, ma slitta con ogni probabilità di una settimana, a domenica 2 ottobre. Al suo posto, Raiuno manderà in onda una versione estesa de I Soliti Ignoti e poi, alle 22:40, a Porta a Porta Speciale Elezioni.

L’unico contentino per i fan di Mina Settembre sarà alle 22:30 quando, tra il game show e lo speciale elettorale, andrà in onda “Aspettando Mina Settembre 2”, un dietro le quinte di dieci minuti con il cast. E così Settembre rimane solo un cognome, quello della protagonista.