L’autunno, su Raiuno, da qualche tempo vuol dire anche la riapertura del grande magazzino che da tempo tiene compagnia a numerosissimi telespettatori e telespettatrici: Il Paradiso delle Signore 7 torna così in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai, confermandosi ormai uno dei programmi di punta del day time. Tante le novità, ma anche le conferme di questa stagione, la settima in totale e la quinta in versione daily (le prime due, lo ricordiamo, andarono in onda in prima serata). Continuate a leggere per saperne di più!

Il Paradiso delle Signore 7, quando inizia?

Raiuno ha deciso di non far aspettare troppo i fan della soap opera italiana, fissando la data di inizio dei nuovi episodi già a metà settembre (d’altra parte, le riprese sono cominciate già a maggio, permettendo alla produzione di mettere in magazzino numerosi episodi). Il Paradiso delle Signore 7, quindi, inizia lunedì 12 settembre 2022, sempre alle 15:55.

Il Paradiso delle Signore 7, quante puntate sono e quando finisce?

Il numero di puntate di questa stagione dovrebbe essere lo stesso delle precedenti stagioni, ovvero 160. La soap andrà in onda quindi per tutto l’autunno e l’inverno, per concludersi, come ormai da tradizione, a primavera inoltrata. Una particolarità della serie è di seguire l’andamento delle stagioni, delle ricorrenze e delle festività, con puntate ad hoc ambientate, ad esempio, durante le festività di Natale, la settimana di Sanremo o altre occasioni particolari. Il Paradiso delle Signore 7, quindi, finirà in primavera inoltrata, tra aprile e maggio 2023.

Il Paradiso delle Signore 7, durata, orario e programmazione

La fiction è composta da puntate della durata di circa 50 minuti l’una. Raiuno le manda in onda dalle 15:55 alle 16:45, dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per eventi improvvisi che costringono il palinsesto ad essere modificato. In quelle occasioni, solitamente la puntata saltata viene recuperata di sabato.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni trama

Questa stagione è ambientata sempre a Milano, a metà anni ‘60: i cambiamenti culturali sono forti e nuove tendenze si vanno affermando. Al timone del grande magazzino Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), che ora deve dividere il comando con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Dopo aver ottenuto le quote di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) con l’inganno, la contessa è entrata a pieno titolo nella gestione del Paradiso. Il suo unico obiettivo è naturalmente la vendetta: vuole boicottare il lavoro di Flora Gentile (Lucrezia Massari), la talentuosa stilista che le ha portato via Umberto, e farla licenziare. Vittorio si trova così a dover gestire questa guerra fredda che mina la produttività del magazzino e il clima famigliare e di fiducia che ha instaurato con i suoi dipendenti.

Ad affiancare Adelaide nella gestione del Paradiso arriva anche Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti), una donna volitiva con una storia da imprenditrice, in fuga da un passato doloroso. Vittorio e Matilde si ritrovano a lavorare fianco a fianco e tra conflitti e simpatie tra i due nasce un rapporto inaspettato.

Anche le Veneri si arricchiscono di due nuovi volti, Clara Boscolo (Elvira Camarrone) ed Elvira Gallo (Clara Danese). La prima proviene da un mondo rurale e sarà difficile per lei ambientarsi nel tempio della moda. Per Elvira, invece, l’inserimento è più facile e da subito stringe un ottimo rapporto con le colleghe. Il suo sogno è sposarsi, ma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita.

In magazzino viene assunto Alfredo Perico (Gabriele Anagni), vecchia conoscenza del Paradiso, che aiuterà Armando (Pietro Genuardi) anche in ciclofficina, vista la sua passione per le biciclette. Guascone e dongiovanni, inizia a corteggiare una delle Veneri, che sembra però ignorarlo.

In caffetteria ritroviamo Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti), anche loro in nuove vesti. Salvatore si gode il suo matrimonio con Anna (Giulia Vecchio), fin quando lei riceve una telefonata improvvisa ed è costretta a partire. Marcello è un uomo nuovo: ha passato l’estate in Svizzera a studiare finanza ed economia e torna a Milano intenzionato a raggiungere una importante posizione sociale per riconquistare Ludovica (Giulia Arena).

Il Paradiso delle Signore 7, il cast

Il Paradiso Delle Signore Direttamente dal set de ''Il Paradiso Delle Signore'' per scoprire insieme ad Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi qualcosa di veramente Top Secret! 🤫In attesa della prossima stagione rivedi tutte le puntate su RaiPlay 👉🏻 https://bit.ly/GUARDAilparadisodellesignore Posted by Il paradiso delle signore on Thursday, July 21, 2022

La soap opera conferma gran parte del cast principale della serie visto nella stagione precedente. Torna, quindi, Alessandro Tersigni, volto della serie fin dalla primissima stagione, affiancato dagli altri volti presenti fin dall’inizio dell’avventura daily, ovvero Roberto Farnesi, Vanessa Gravina ed Antonella Attili. Nomi a cui, stagione dopo stagione, se ne sono aggiunti altri, ora diventati dei volti di casa per il pubblico di Raiuno.

I protagonisti de Il Paradiso delle Signore 7

Alessandro Tersigni è Vittorio Conti: co-proprietario del Paradiso delle Signore

Roberto Farnesi è Umberto Guarnieri: inizialmente antagonista di Vittorio

Vanessa Gravina è Adelaide di Sant’Erasmo: cognata di Umberto, da sempre innamorata di lui, ora co-proprietaria del Paradiso delle Signore

Lucrezia Massari è Flora Gentile: stilista e figlia segreta di Aldo Ravasi (Roberto Alpi)

Chiara Baschetti è Matilde Frigerio di Sant’Erasmo: giovane che aiuta Adelaide nella gestione del Paradiso

Le Veneri de Il Paradiso delle Signore 7

Lara Komar è Gloria Moreau/Morelli: la capo-commessa

Lorenza De Fa è Irene Cipriani

Grace Ambrose è Stefania Colombo: figlia di Gloria

Elisa Cheli è Paola Galletti

Gaia Bavaro è Gemma Zanatta: figlia di Veronica

Clara Danese è Elvira Gallo: nuovo personaggio

Elvira Camarrone è Clara Boscolo: nuovo personaggio

I baristi del Paradiso delle Signore 7

Marcello tornerà ad essere felice con Ludovica?Lo scopriremo prossimamente nei nuovi episodi de #IlParadisoDelleSignore! Da settembre su Rai1 e RaiPlay Posted by Il paradiso delle signore on Thursday, July 21, 2022

Emanuel Caserio è Salvatore Amato

Pietro Masotti è Marcello Barbieri

Gli altri personaggi che lavorano al Paradiso delle Signore 7

Antonella Attili è Agnese Amato: sarta del Paradiso

Pietro Genuardi è Armando Ferraris: capo magazziniere

Chiara Russo è Maria Puglisi: ricamatrice ed aiutante di Agnese

Giulia Vecchio è Anna Imbriani: ex Venere, tornata nella sesta stagione, ora assistente contabile

Filippo Scarafia è Roberto Landi: pubblicitario presente nelle prime due stagioni e che torna nella sesta

Gli altri personaggi del Paradiso delle Signore 7

Massimo Poggio è Ezio Colombo: marito di Gloria e padre di Stefania, diventa direttore della ditta Palmieri, fornitrice del grande magazzino

Giulia Arena è Ludovica Brancia di Montalto

Valentina Bartolo è Veronica Zanatta: compagna di Ezio e madre di Gemma

Moisè Curia è Marco di Sant’Erasmo: nipote di Adelaide e giornalista

Gabriele Anagni è Alfredo Perico: già visto nella quinta stagione ed ora assunto nella ciclofficina di Armando.

Il Paradiso delle Signore 7, repliche su Rai Premium

Non siete riusciti a vedere le puntate de Il paradiso delle Signore su Raiuno e le volete recuperare in tv? Nessun problema: anche quest’anno, Rai Premium permette di rivedere tutti gli episodi settimanali in un’unica giornata: l’appuntamento è ogni sabato pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30, con le repliche degli episodi andati in onda nella settimana appena conclusa.

Il Paradiso delle Signore 7, streaming su RaiPlay

Il Paradiso Delle Signore Quanto a camerini belli Grace Ambrose vince a mani basse!! 🔝 Cosa vi piacerebbe accadesse tra Marco e Stefania nella prossima stagione de ''Il Paradiso Delle Signore''? Lasciate un commento 👇Per rivedere tutte le puntate basta andare su RaiPlay 👉🏻 https://bit.ly/GUARDAilparadisodellesignore Posted by Il paradiso delle signore on Thursday, July 21, 2022

Preferite vedere Il Paradiso delle Signore 7 quando avete tempo, senza aspettare la programmazione tv? In questo caso, in vostro aiuto c’è RaiPlay, tramite cui è possibile non solo vedere la diretta streaming di Raiuno (e quindi anche delle puntate giornaliere), ma anche recuperarle in un secondo momento sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere tutti gli episodi.

Dov’è girato Il Paradiso delle Signore 7?

Come le passate stagione, gran parte delle riprese della settima stagione (la quinta daily) della serie sono effettuate presso gli studi Videa di Roma a partire da maggio 2022. Alcune scene in esterna, invece, sono state effettuate a Milano e Torino.

Il Paradiso delle Signore 8 ci sarà?

È ancora presto per parlare de Il Paradiso delle Signore 8, ma molto dipenderà dagli ascolti della settimana stagione. Certamente, la serie si è ormai radicata nelle abitudini dei telespettatori di Raiuno, che hanno dimostrato numerosi di apprezzare le vicende raccontate. Raiuno, dal canto suo, ha trovato un contenuto garbato, elegante e di intrattenimento con cui tenere testa alla concorrenza.