Massimiliano Varrese è il terzo finalista del ‘Grande Fratello 2024’ dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin. La proclamazione è avvenuta durante la quarantacinquesima puntata del reality show di Canale 5 andata in onda, stasera, lunedì 18 marzo.

L’attore ha battuto, al televoto flash, con il 46% delle preferenze, Giuseppe Garibaldi fermo al 40%. Eliminato, invece, Paolo Masella terzo con appena il 14% dei voti.

Varrese: “Non me l’aspettavo pensavo di uscire. Evidentemente questo viaggio è stato compreso. E’ stata una sorpresa”

Non si tratta dell’unica eliminazione della serata. Ad uscire dalla casa, anche Anita Olivieri.

L’ex protagonista di ‘Carabinieri’ è finito al televoto per volere degli altri due contendenti. Nell’ultima settimana ci saranno una serie di nuove eliminazioni perché, come specificato da Signorini, arriveranno in finale in cinque o sei concorrenti.

Chi è Massimiliano Varrese finalista del Grande Fratello 2023 – 2024?

Massimiliano è nato a Roma il 05 gennaio 1976 sotto il segno del Capricorno. Ha 48 anni.

Attore, regista, ballerino, cantante e scrittore, Massimiliano Varrese è un artista a tutto tondo. La sua carriera inizia nel 1997 con uno spot, ma la svolta arriva nel 1998 quando Raffaella Carrà lo lancia come cantante e ballerino in Carramba che fortuna. Ha recitato in diverse fiction come Carabinieri, Grandi Domani, Il Bello Delle Donne, Il Sangue e La Rosa. Nel 2019 è stato concorrente di Amici Celebrities, arrivando in finale.

Attualmente insegna in una scuola di recitazione, ma è anche un grande appassionato di arti marziali (è maestro di Kudo), meditazione e discipline olistiche. Su questi temi ha scritto il libro Il Mio Guru Sgangherato. Ha una figlia.