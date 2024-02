Alessio Falsone da questa sera sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. Il suo ingresso nella Casa sarà accompagnato da quello di Simona Tagli, volto televisivo legato agli anni Novanta. Imprenditore e allenatore di calcio, Falsone coltiva nel proprio tempo libero la passione per i social ed in particolare Instagram, dove al momento conta poco più di 4000 follower, destinati ad aumentare con il suo ingresso al Grande Fratello. Fra Instagram e vita privata, una scheda per conoscere al meglio il nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini.

Chi è Alessio Falsone, nuovo concorrente del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Classe 1992, Alessio Falsone è un imprenditore milanese che deve la sua ribalta pubblica principalmente alla relazione con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Negli ultimi anni, abbandonata la carriera da calciatore, ha abbracciato l’attività di allenatore. Nella scorsa stagione sportiva ha allenato il Città di Vigevano, mentre quest’anno ha iniziato la stagione sulla panchina dell’Asd Medhelan.

Riguardo alla storia con Stramare, è bene specificare che Falsone era legato alla futura Miss Italia ben prima che la ragazza vincesse il titolo. A compromettere la loro relazione non sarebbe stata la vittoria dell’ambita fascia, bensì percorsi di crescita diversi che nelle settimane successive al concorso li hanno portati a separarsi.

Anche Carolina Stramare ha di recente partecipato ad un programma televisivo. È stata, infatti, una dei concorrenti dell’ultima edizione di Pechino Express, in coppia con Barbara Prezja. Che la storia d’amore fra i due torni a galla con la permanenza nella Casa di Falsone?

Di sicuro questa sera Alessio Falsone farà il suo ingresso al Grande Fratello. Dalle tracce che si possono cogliere sui social pare che il giovane sia al momento single e questo farebbe sì che nella Casa ci sia un nuovo possibile corteggiatore per Greta, che pare intanto essersi avvicinata sempre più a Sergio.