Sergio D’Ottavi: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

Nella puntata di stasera, sabato 23 dicembre 2023, due nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa della casa del ‘Grande Fratello 2023‘, ovvero l’imprenditore Sergio D’Ottavi e lo stilista Stefano Miele. L’identità del primo inquilino è top secret ma il popolo dei social, sfogliando minuziosamente i profili dei papabili gieffini, è riuscito a risalire all’identità dell’uomo che potrebbe far battere il cuore delle donne del GF.

Conosciamo meglio Sergio D’Ottavi:

Stefano Miele l'ho trovato su Instagram e ha 22k followers (non lo conoscevo) ma Sergio D'Ottavi è effettivamente un NIP? L'unico possibile che ho trovato con quel nome è questo surfer bro#GF #grandefratello https://t.co/8RXw2Ned3b pic.twitter.com/TTkV0qk5ag — Garbino (@Garbino_) December 23, 2023

Chi è Sergio D’Ottavi del Grande Fratello 2023? Età, lavoro, Instagram

Non abbiamo informazioni sull’età del concorrente. Dovrebbe averne 31. Ma sappiamo che il suo profilo @sergiomariadottavi, attualmente, è seguito da poco più di 855 followers. Numeri destinati a salire dopo l’ingresso al GF. In effetti, però, se ‘due prove fanno un indizio’, il giovane imprenditore, sui propri social, segue il profilo ufficiale del ‘Grande Fratello’ e Rebecca Staffelli, che, nel programma, cura le interazioni del web.

Ha un profilo @sergiomariadottavi_chef in cui si legge che si propone per eventi privati, eventi come cuoco personale. Dopo essersi fatto conoscere nella zona di Latina, Sezze, Sabaudia, si legge su ‘Radioluna.it’ che è partito “per Ginevra con sua moglie, una ricercatrice con la quale ha poi aperto una società di distribuzione di prodotti tipici locali italiani, e pontini”.

Ama il mare, surfare, i viaggi e la vita notturna. Ha anche un cane come si evince dalle sue foto social.

“Tanti successi e tanti fallimenti, tante gioie e tanti dolori, tante persone e pochi amici, onestà e tradimenti. Gli amori, pochi ma veri. Dalla vita, ad oggi, ho imparato tanto. Cercando di cogliere l’essenza di tutto ciò che mi si presentasse davanti, godendomi ogni singolo momento, a volte sbagliando e a volte no, l’importante che il cuore battesse forte. Tutt’ora considero valore l’uso del verbo amare, e le conseguenze che porta, così come viaggiare, surfare, cucinare, lottare, creare, suonare e tante altre che finiscono per -are; senza le quali non potrei fare a meno. Non importa quanta strada io abbia percorso e quanta ancora ne abbia davanti, presto o tardi ci accorgiamo che non è la destinazione che conta, per quanto chiara, ma il viaggio, da condividere insieme alle persone che il destino ha riservato per noi. Chevelodicoafare, time flies!

Grazie per gli auguri amici miei, vi voglio bene.

Vado a ubriacarmi, e brindo alla vita”

E’ anche socio di un’azienda leader mondiale nel settore dei jetboard elettrici.