Federico Massaro: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023

Ieri sera, nel corso della ventiquattresima puntata del ‘Grande Fratello 2023’, è stato presentato un nuovo concorrente. Si chiama Federico Massaro ed è un modello italiano che abita a Seul.

Conosciamolo meglio:

Chi è Federico Massaro del Grande Fratello 2023? Età, lavoro, Instagram

E’ nato a Milano ma, per lavoro, ha girato il mondo. E’ un modello che, nel corso della sua carriera in continua ascesa, ha lavorato per le più grande firme della moda come Dolce e Gabbana, Versace, Armani, Calvin Klein. La sua altezza è 187 cm e ha 46 come numero di scarpe. Le sue misure sono 107 – 84 – 100 cm. Ad oggi non si conosce la sua età.

Attualmente è single.

Il suo profilo Instagram @fredrikmassa, ad oggi, conta oltre 142 mila followers.

E’ un grande appassionato di sport: pratica basket, judo, Jiu-jitsu, Kendo, canoa, sub, vela, windsurf e arti marziali. Segue una dieta ma non troppo rigida. Predilige mangiare frutta, legumi e verdura.

Ha studiato al liceo artistico. Si è iscritto, dopo il diploma, alla facoltà di architettura per, poi, tentare fisioterapia. Alla fine, si è buttato a capofitto nella recitazione.

“Era un’estataccia: avevo avuto un po’ di problemi di famiglia, così andai in Duomo a Milano vestito con l’unico blazer che avevo, un vecchio capo di Zara blu scuro che mi fu regalato da un amico di mio padre. Avevo in mente di cercare lavoro in un ristorante, perché per un attore alle prime armi non è facile vivere a Milano… Quando una ragazza, Ewa Ades, mi bloccò gridandomi “hey tu! Lo vorresti un lavoro? Penso che spaccheresti…”. Io risposi che guarda caso quel pomeriggio ero uscito in cerca di un lavoro, ma quando mi disse che si trattava di moda io le risposi che non ero interessato. Da quel giorno ne parlammo innumerevoli volte, fino a quando dopo 3 mesi mi decisi a provare. Nessuno si poteva immaginare che questo lavoro funzionasse a tal punto, o meglio, forse Ewa, ma decisamente non io. Da allora Ewa è la mia agente” (Intervista ManInTown in maggio 2020)