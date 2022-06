Sta prendendo sempre più forma il nuovo sabato pomeriggio di Rai2. Un Sabato italiano prendendo spunto dal bel pezzo di Sergio Caputo. Si parte alle 14 con le candid camera di Italiani fantastici condotto da Alessandro Di Sarno, poi alle 15 circa è il momento del nuovo quiz Ti sembra normale condotto da Gabriele Corsi con al centro della scena i sondaggi su ciò che pensano gli italiani rispetto ai vari argomenti. Arriviamo poi alle ore 16 circa con un nuovo programma tutto dedicato ad un settore di eccellenza del nostro bel paese, la moda. Made in Italy, questo il titolo di questa nuova trasmissione, sarà il programma che chiuderà il trenino di produzioni televisive che accompagneranno il pubblico nel Sabato italiano pomeridiano della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Alla guida della trasmissione ci sarà una coppia di fatto della televisione, che si è anche divisa in varie occasioni, ma che ha sempre avuto il piacere di ricongiungersi nel piccolo schermo. Stiamo parlando di Fede e Tinto, ovvero Federico Quaranta e Nicola Prudente. Il primo che ormai è diventato uno dei divulgatori del nostro territorio fra i più apprezzati e preparati, il secondo che ha calcato le medesime strade dell’amico e collega, specializzandosi più verso l’intrattenimento anche conducendo programmi sull’enogastronomia, come per esempio Mica pizza e fichi in onda la domenica mattina su La7.

Per altro Tinto è anche nel team di conduttori del nuovo varietà del mezzogiorno di Rai1 Camper, mentre Fede è confermato alla guida del Provinciale, il programma di divulgazione ambiental-culturale che tornerà in onda ancora anche nella prossima stagione tv. Ora i due grandi amici si ricongiungeranno in questo nuovo programma che andrà a comporre il pomeriggio del sabato di Rai2 dal prossimo autunno. L’appuntamento dunque con Made in Italy è per il sabato pomeriggio, dal prossimo autunno, dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale.