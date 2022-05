Alla fine sembra essere stata trovata la quadra. TvBlog è in grado di anticipare che Il Provinciale sarà promosso su Rai1. Stando a quanto ci risulta, infatti, il programma di Federico Quaranta, dalla prossima stagione sarà collocato il sabato mattina sulla rete ammiraglia della tv pubblica, intorno alle ore 11.15. Il Provinciale, come anticipato da TvBlog qualche tempo fa, sarà comunque confermato anche su Rai2, dove sarà proposta la puntata in replica alle 14.00.

Il Provinciale è tra i titoli più apprezzati dai vertici Rai e nel tempo ha fidelizzato il pubblico. La sua genesi risale all’estate del 2019, con l’idea di Angelo Mellone – attuale vicedirettore di Rai1 – di creare un branded content per Rai1, affidato a Quaranta (nel 2018 era stato fatto fuori da Linea Verde, in favore di Beppe Convertini, voluto dall’allora direttrice di Rai1 Teresa De Santis), dal titolo Radici.

Il programma ha poi cambiato nome approdando nel non scintillante palinsesto di Rai2, con l’innesto, per volere di Ludovico Di Meo (allora alla direzione della rete), del cane Jay. La sua squadra di autori si è allargata (a Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Francesco Lucibello e Federico Quaranta, si sono aggiunti prima Lillo Iacolino e poi Domenico Nucera) ed è stato successivamente confermato, con l’innesto della esperta naturalista Mia Canestrini.

E da ottobre 2022, dunque, arriva il raddoppio, così declinato: su Rai1 il sabato mattina e in replica su Rai2 la domenica pomeriggio, prima della nuova trasmissione di Elisa Isoardi (ne ha parlato in anteprima il nostro Hit nelle scorse ore) e di quella targata RaiSport con Paola Ferrari.

Gli impegni televisivi di Quaranta non dovrebbero fermarsi qui. Infatti, il conduttore dovrebbe essere alla guida di sei puntate di Linea Verde Explora a settembre, di dieci pezzi di Linea Verde Start da ottobre e della versione televisiva di Decanter, la trasmissione radiofonica (Rai Radio2) di cui è al timone con Tinto. Gli inviati dovrebbero essere Andrea Amadei e Carolina Rey. Ma su questo arriveranno conferme e dettagli soltanto nelle prossime settimane.