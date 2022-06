Tinto a TvBlog: parto con un Camper pieno di emozioni, bella compagnia e tanta voglia di far bene

Si parte! Alle ore 12 in diretta si accende il motore del Camper di Rai1. Sarà un viaggio lungo tre mesi nelle vacanze degli italiani, alla scoperta dei luoghi più popolari, ma anche più nascosti del nostro bellissimo paese. Alla guida di questo mezzo che terrà acceso il mezzogiorno estivo di Rai1 dopo tanti anni, è stata chiamata una pattuglia di conduttori che ci guideranno all’interno della nostra bella Italia. Si tratta di Tinto, Roberta Morise, Federica De Denaro ed Elisa Silvestrin. TvBlog ha avuto il piacere di sentire il rappresentante maschile di questo team, ovvero Tinto, all’anagrafe Nicola Prudente, vediamo che ci ha detto su questa sua nuova avventura che si appresta a vivere tutti i giorni a mezzogiorno in diretta su Rai1.

Si avvicina un debutto importante nella storica fascia del mezzogiorno di Rai1, quella di Raffaella Carrà, di Enrica Bonaccorti, di Antonella Clerici, paura?

No. Più che paura direi un mix di sensazioni dove al primo posto c’è l’emozione, emozione allo stato puro, sono molto contento. Sento una sorta di brivido dentro, simile a quello dei giorni prima dell’esame di maturità o del primo appuntamento, quando sul motorino aspettavi che lei uscisse dal portone e percepivi il battere del cuore e la pelle d’oca. Devo dire che dopo due anni in cui certe sensazioni sono state un po’ in “lockdown” o in “smart working” ci voleva questa trepidazione. E’ il segnale che siamo ancora vivi, che abbiamo voglia di partire, di ri-partire , tornando ad immaginare il futuro, ne abbiamo bisogno noi, figurati il pubblico. Ho lavorato con Antonella Clerici ai tempi della Prova del Cuoco e la fascia oraria del mezzogiorno è importantissima, era necessaria tenerla accesa anche d’estate. Ringrazio di cuore Angelo Mellone ed Antonio Di Bella per questa vera e propria scommessa 100% Rai che speriamo di vincere. Com’è che si dice? Chi gioca può anche perdere ma chi non gioca ha già perso e noi ce la vogliamo giocare tutta fino in fondo! Roberta Morise inoltre è la compagna ideale, sembra che ci conosciamo da sempre, mi aveva già stupito una volta quando è stata mia ospite a Frigo su Rai2, per simpatia , spigliatezza ed intelligenza. Quando devi partire per un lungo viaggio prima della meta è importante la scelta della compagnia…

Eri bambino ai tempi di Pronto Raffaella, la seguivi Raffaella Carrà ?

Certo, io sono nato nel 1976 e mi ricordo perfettamente la sua energia e soprattutto il suo stile, siamo tutti suoi figli. Il suo spirito è ancora vivo. L’ultima volta l’ho vista in via Asiago a Roma durante le riprese di Viva RaiPlay con Fiorello, era stupenda. Quando ero piccolo però il mio mito era Corrado. Lo stimavo tanto, volevo diventare come lui, l’uomo della porta accanto che con garbo, gentilezza ed allegria entrava in casa attraverso la tv. Lo guardavo con mia nonna Regina in salotto e addirittura provavo a fare il piccolo presentatore con la cravatta al collo, quella che mi nonno non usava più, mi ricordo che lei mi diceva di diventare sì un bravo presentatore ma soprattutto un bravo padre. Vista la mia famiglia attuale credo che da lassù l’abbia accontentata su quest’ultima cosa….mi manca la prima e quest’estate è la mia occasione. Avrò una spettatrice in più .

Camper è anche un programma in diretta, forse è la prima volta che ti confronti con una diretta quotidiana cosi impegnativa, come ti stai preparando ?

Hai ragione, è per me una gran bella sfida. Sto cercando di confrontarmi molto con il capo progetto Beppe Bosin e con tutti gli autori e con l’intera squadra ma sto provando soprattutto a creare un gruppo affiatato ed in completa sintonia, anche col regista Luigi Rizza c’è molta voglia di sperimentare e di divertirsi. Spesso nel nostro mestiere si crede che si vince da soli ma non è così, è fondamentale il clima, lo spirito del gruppo, ognuno si deve sentire parte dell’idea e del progetto, altrimenti c’è qualcosa che non va. Tanti pixel formano l’immagine in tv e chi lavora in un programma dovrebbe avere lo stesso approccio d’insieme, altrimenti sei un qualcosa di sfuocato. Camper è invece un gruppo in HD, anzi in 4k. Dal punto di vista tecnico l’esperienza in radio con trasmissioni in diretta da quasi vent’anni sicuramente aiuta e su quel mezzo conta tantissimo la personalità. Per quanto riguarda invece la tv ho fatto diversi programmi sul territorio e in studio nel week end ed erano tutti registrati quindi per me è la prima volta in una diretta quotidiana, ma sono certo che l’adrenalina della luce rossa sarà la scintilla che accenderà appunto la mia personalità.

Come sarà Camper, ci spieghi un po’ il meccanismo della trasmissione e quali saranno le prime città che racconterete ?

L’obbiettivo principale del programma è portare in vacanza i telespettatori. Io lo chiamo il TELEtrasporto. Io e Roby animeremo il mezzogiorno di Rai1 con collegamenti in diretta e racconti dalle principali località di vacanza. Più che conduttori ci sentiamo dei veri e propri conducenti perché vorremmo portare le persone in viaggio. Il #gruppovacanze prevede Elisa Silvestrin, che ogni settimana viaggerà in Camper in una regione italiana, sempre in collegamento con noi dallo studio centrale mentre Francesco Gasparri andrà a piedi e porterà il pubblico lungo sentieri escursionistici e cammini. Bianca Luna Santoro, con il suo taccuino di viaggio ci darà un assaggio dei luoghi di tendenza e delle location più glamour; Gloria Aura Bortolini, ci farà venir voglia di visitare i borghi più belli e caratteristici d’Italia; Maria Elena Fabi sarà in diretta ogni giorno dalle principali spiagge italiane; Marco Di Buono sarà protagonista di una serie di incursioni dalle sagre e dai mercati cittadini; Monica Caradonna farà un diario quotidiano sulle ricchezze enogastronomiche delle nostre regioni; Samuel Peron ci darà dei suggerimenti per vivere la stagione al ritmo dei balli più gettonati; Lorenzo Branchetti andrà in visita nei paesi che d’estate vedono il ritorno degli emigrati all’estero; Mirko Gangitano ci regalerà le cartoline più belle, nella stagione più bella nel paese più bello del mondo….l’Italia!

Mi risulta ci sarà anche un crossover con un titolo storico di Rai1

Si. Anche i conduttori della grande famiglia di Linea Verde si collegheranno nel corso dell’estate per salutare il pubblico dal proprio luogo di vacanza. A far da contraltare a tutte queste “finestre” in esterna, in studio con me e Roby non mancherà certo la cucina, quella dei piatti freddi e veloci da preparare di ritorno dal mare e quella regionale grazie all’aiuto di Federica De Denaro con una sfida fra territori e poi consigli per gli amici a 4 zampe, tutorial di viaggio e giochi dell’estate. Ecco noi di Camper non ci prenderemo mai troppo sul serio…

In qualche modo toccherai temi a te molto cari, come per esempio l’enogastronomia, territorio da te molto conosciuto visto che è tema centrale di “Decanter” che va in onda da tanti anni su Radio 2

Quella è la mia formazione ed è la mia vita e quindi mi sarà sicuramente d’aiuto ma mi auguro che Camper sia finalmente il progetto giusto per confrontarmi anche su altri argomenti. Camper vuol essere il primo programma di turismo Made in Italy, dove oltre al territorio ed alle sue eccellenze c’è anche la voglia di trasmettere lo “spirito” della vacanza con la compagnia e la leggerezza. Quando per esempio si va con gli amici fuori per un week end, in macchina si mette la musica, si scherza, si visita un borgo, si gioca a carte, si fa una passeggiata nel bosco, si fa shopping , ci si ferma a mangiare in trattoria insomma si cerca di star bene sotto tutti i punti di vista….

Niente Federico Quaranta stavolta al tuo fianco ma la bella e brava Roberta Morise, pensi di averci guadagnato ?

E’ impossibile fare paragoni, con Fede ci conosciamo da quasi 25 anni siamo praticamente fratelli essendo io figlio unico, abbiamo una complicità storica, possiamo parlare di Motogp, calcio, berci una birra gelata guardando video demenziali…ma la cosa la cosa bella è che tutto ciò lo posso fare anche con Roby…scherzi a parte con lei c’è già un’alchimia incredibile a livello mentale mentre fisicamente e’ di una bellezza disarmante ed è anche più alta ed è più attraente di Fede! Dai torno serio…sono già uscito troppe volte a cena con Fede…per un po’ lo tradirò con Roby….ma Fede mi è stato e mi sarà sempre vicino…

Con voi due a Camper anche Federica De Denaro, come vi dividerete i compiti ?

Lei si occuperà della gara fra regioni, il titolo è “nella vecchia trattoria”. Ogni settimana nello specifico si sfideranno i cuochi di due regioni ed ogni giorno la sfida si baserà su un tema (dal prodotto a km zero alla grigliata) Conosco Federica da molti anni e la sua competenza è una garanzia.

Vi siete dati degli obbiettivi in termini di ascolti ?

Va dove ti porta il cuore….

Cosa guarda in televisione Tinto, cosa gli piace, cosa non gli piace e cosa gli piacerebbe vedere che non c’è ?

Tantissimo sport, soprattutto calcio. Non ho paura a dire che tifo la Juventus, ma in generale quando ho tempo mi guardo tutte le partite, dalla Champions league alla Premier league. Adoro le serie tv ed i cartoni animati della Pixar tipo Ratatouille che riesco a gustarmi con mia figlia. In tv mi piacerebbe vedere più sperimentazione quello che oggi invece si fa sui social attraverso i video virali…molti dicono che vogliono “osare” ma in realtà in pochi lo fanno davvero..

Complimenti per il tifo calcistico, sei un uomo di gusto. Arriva il Genio della lampada che ti esaudisce tre desideri, cosa gli chiederesti ?

Per prima cosa gli chiederei una cosa personale, gli chiederei di riportare sulla terra mio suocero che purtroppo è volato in cielo il giorno prima delle nozze così potrei celebrare nuovamente la cerimonia facendogli accompagnare mia moglie all’altare e fargli conoscere i suoi nipoti. Poi gli chiederei di farmi diventare l’erede di Corrado facendomi tornare per un attimo da mia nonna per dirle: ce l’ho fatta, sono lá nella scatola quadrata, guardami, ti ho accontentato, sono un bravo padre ed anche un bravo presentatore…le persone possono fidarsi di me…il terzo desiderio non lo chiedo perché c’è la crisi…mi accontento di due così magari ho più speranze! Grazie TvBlog 😃

Grazie a te Nicola e in bocca al lupo!