Camper è il programma estivo di Rai 1, che prenderà il posto di È sempre mezzogiorno, condotto da Tinto e Roberta Morise, con la partecipazione in studio di Federica De Denaro.

I conduttori e i contenuti del programma sono stati svelati in anteprima da TvBlog.

Il nuovo programma estivo di Rai 1 sarà ricco di collegamenti e reportage dalle più conosciute località di ferie italiane. Federica De Denaro, invece, si occuperà di cucina, abitudini, consigli e giochi dell’estate.

Era dal 2012 che Rai 1 non trasmetteva una nuova produzione nella fascia del mezzogiorno, durante la stagione estiva.

Il programma è realizzato dalla stessa struttura di Linea Verde.

Come vedere Camper in tv e in streaming

La prima edizione del programma andrà in onda a partire da lunedì 6 giugno 2022, nel daytime mattutino di Rai 1, da lunedì a venerdì alle ore 12.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Camper: anticipazioni puntate

La prima edizione del programma andrà in onda dal 6 giugno fino a venerdì 9 settembre 2022. Durante la settimana di ferragosto, andrà in onda un “best of” del programma.

La regione italiana protagonista della prima settimana di programmazione sarà la Campania.

Chi sono i conduttori di Camper

I conduttori sono Tinto e Roberta Morise.

Tinto, in questa stagione televisiva, ha condotto la terza edizione di Mica pizza e fichi, andata in onda su La7d, e ha fatto parte del cast fisso di Citofonare Rai 2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. In passato, ha preso parte ai programmi Linea Verde, Frigo, Fuori di Gusto e La Prova del Cuoco.

Roberta Morise, invece, è reduce dalla partecipazione alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Negli ultimi anni, ha condotto I Fatti Vostri, Sei in un paese meraviglioso e Easy Driver.

Chi sono gli inviati di Camper

Gli inviati del programma sono Elisa Silvestrin, che viaggerà in una regione italiana diversa ogni settimana alla guida di un camper, Francesco Gasparri, che porterà il pubblico lungo sentieri escursionistici e cammini sacri, Bianca Luna Santoro, che sarà presente nei luoghi più di tendenza, Gloria Aura Bortolini, che visiterà i borghi più belli e caratteristici d’Italia, Maria Elena Fabi, che sarà in diretta ogni giorno dalle principali spiagge italiane, Marco Di Buono, che si occuperà delle sagre e dei mercati cittadini, Monica Caradonna, che farà un diario quotidiano sulle ricchezze enogastronomiche del nostro paese, Barbara Pedrotti, che realizzerà una serie di reportage sullo sport estivo, Fabrizio Mainini, che darà suggerimenti riguardo i balli da ballare quest’estate, e Lorenzo Branchetti, che andrà in visita nei paesi che, d’estate, vedono il ritorno degli emigrati all’estero.

Infine, ci saranno anche collegamenti con i conduttori di Linea Verde.