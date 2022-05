Sarà la vera grande sorpresa dell’estate di Rai1. Un programma che riaccende il mezzogiorno estivo della prima rete della televisione pubblica da tempo immemore. L’ultima trasmissione in diretta andata in onda fra mezzogiorno ed il Tg1 delle 13:30 è stata infatti E state con noi in Tv con Paolo Limiti nel 2012, esattamente dieci anni fa durante la direzione Rai intrattenimento di Giancarlo Leone ed Antonio Azzalini. Mentre per altre produzioni in diretta a quell’ora in estate dobbiamo tornare indietro di decenni, ricordiamo Portomatto con Maria Teresa Ruta e Paola Onofri. Torna dunque da questa estate una nuova produzione in diretta grazie alla nuova direzione intrattenimento day time che ha già avuto quindi il merito di riaccendere la rete in questa fascia oraria con Camper. Ma come sarà questa nuova trasmissione? TvBlog è qui per questo e ora ve la racconta.

Si tratta di un programma che andrà in giro nell’Italia delle vacanze con la conduzione di Tinto e Roberta Morise e la collaborazione in studio di Federica De Denaro. Ogni settimana il Camper di Rai1 si muoverà in una regione italiana andando a scoprire le mete di villeggiatura degli italiani, per un viaggio nel territorio realizzato dal team delle Linee di Rai1. Camper infatti sarà una specie di Linea verde in diretta. Temi, luoghi, argomenti, paesaggi, istantanee del bel paese, con un occhio ai profumi della fantastica enogastronomia che abbonda in terra italica grazie alle ricette dei cuochi del territorio, per un occhiata ai piatti dei campanili nostrani.

Alla guida del Camper ci sarà Elisa Silvestrin che sarà una specie di capo team dei tanti inviati, almeno otto, che Camper sguinzaglierà per l’Italia. Ogni puntata sarà ricca di collegamenti con il luogo protagonista di puntata. Ecco a proposito di questo TvBlog è in grado di anticiparvi la regione italiana che sarà protagonista della prima settimana di programmazione, ovvero la Campania. Nelle prime cinque puntate di Camper vedremo dunque alcune delle mete di villeggiatura più rinomate di questa fantastica regione.

Camper andrà in onda in diretta dallo studio 3 di Roma a partire da lunedì 6 giugno e fino a venerdì 9 settembre, con uno stop solo nella settimana di ferragosto, quando andrà in una sorta di “meglio di”. Da lunedì 12 settembre è previsto il ritorno in diretta da Milano del varietà di Antonella Clerici E’ sempre mezzogiorno. Appuntamento dunque dal 6 giugno con la prima puntata di Camper con Tinto, Roberta Morise, Federica De Denaro ed Elisa Silvestrin per questo nuovissimo viaggio -in diretta- nelle vacanze degli italiani.

Il resto della programmazione mattutina estiva della Rete 1 è stata già anticipata da queste colonne, con le Morning news del Tg1 condotte da Senio Bonini e Giorgia Cardinaletti, quindi l’Unomattina estate fra le 10 e mezzogiorno con Massimiliano Ossini (che resterà solo nella stagione invernale nell’appuntamento più breve di Unomattina dalle 9 alle 10, la stessa durata attuale condotta da Monica Giandotti, quest’ultima che tornerà ad Agorà) e Maria Soave.