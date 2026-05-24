Dalla strada al palco, il trionfo è servito: il quattordicenne Alfio Russo vince il talent di Carlo Conti , la classifica

Il sabato sera di Rai 1 celebra l’arte pura, quella che nasce sui marciapiedi e conquista i grandi palcoscenici televisivi. La finalissima di “Dalla strada al palco“, lo show abilmente orchestrato da Carlo Conti, ha decretato il suo vincitore assoluto in un clima di grandissima emozione.

A sollevare il trofeo e ad aggiudicarsi il prestigioso premio di diecimila euro in gettoni d’oro è stato Alfio Russo, un talentuoso sassofonista di soli quattordici anni che ha saputo sbaragliare una agguerrita concorrenza di musicisti, acrobati e performer provenienti da ogni angolo della penisola.

Chi è il giovane sassofonista

Il percorso del giovanissimo artista, originario di Adrano, in provincia di Catania, sembra uscito da una sceneggiatura cinematografica. Frequenta il primo anno del liceo scientifico, ma la sua vera vocazione si è palesata quando aveva appena sette anni, folgorato dall’incontro ravvicinato con un musicista di strada.

Da quel momento, il sassofono è diventato il suo compagno di vita, un desiderio espresso persino nella letterina a Babbo Natale e coltivato giorno dopo giorno grazie al sostegno incondizionato di genitori e nonni, i suoi primi storici fan.

Prima di salire sul palco, Alfio aveva confessato che la musica possiede il potere sacro di farlo stare bene e che la vittoria sarebbe stata il coronamento di un sogno. Un sogno che la scorsa notte è diventato realtà.

La classifica dell’ultima puntata

A blindare il verdetto finale è stata un’esibizione magistrale che ha letteralmente infiammato lo studio. Il quattordicenne siciliano si è reso protagonista di uno straordinario duetto con l’ospite internazionale Lou Brega, regalando una travolgente versione di “Mambo No. 5” che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico a casa.

Il televoto ha premiato la performance con il punteggio più alto della serata, un giudizio popolare che ha trovato la piena e unanime conferma da parte della giuria d’eccezione presente in studio, formata da grandi nomi dello spettacolo come Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Nek ed Enrico Brignano, affiancati dallo stesso conduttore.

La serata si è conclusa con l’emozionante proclamazione e la definizione del podio di questa fortunata edizione. Alle spalle del trionfatore Alfio Russo si sono piazzati i suggestivi acrobati del Duo Moon, capaci di regalare momenti di pura poesia visiva, seguiti al terzo posto dalla straordinaria voce della cantante lirica Radmila Novozheeva.

Restano invece giù dal podio, seppur tra gli applausi scroscianti della platea, l’eclettico ventriloquo Nikolas Bushi e l’originale pianista Lorenzo, noto al pubblico con lo pseudonimo di Barbopiano. Con questa vittoria, il programma di Carlo Conti si conferma una vetrina fondamentale per la valorizzazione del talento genuino, capace di premiare la freschezza e la dedizione di una promessa della musica italiana.