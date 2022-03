Unomattina estate 2022 con Massimiliano Ossini e Maria Soave, ecco la nuova fisionomia del mattino di Rai1

Ad inizio giugno dunque prende finalmente il via l’Aldebaran del mattino di Rai1. Dopo tante stagioni fatte con il contenitore di Unomattina uguale a se stesso, nei secoli dei secoli, ora davvero si cambia. A dire il vero già in queste ultime settimane, complice la maledetta guerra in Ucraina, si è vista, almeno nel suo stadio embrionale, la rivoluzione del mattino di Rai1. Dalle 7 alle 9 gli Speciali del Tg1 dedicati al conflitto scatenato dalla Russia di Putin condotti dalla direttrice del primo telegiornale italiano Monica Maggioni e non solo da lei hanno dato il via a questo cambiamento. Nel fine settimana abbiamo infatti visto anche volti nuovi e giovani della redazione del Tg1 condurre questi Speciali, segno di come la nuova direttrice stia mettendo in piedi una squadra di nuovi volti che nei prossimi mesi saranno fra i protagonisti del Tg1.

Poi alle 9 la palla passa alla rete con l’Unomattina condotto da Monica Giandotti, quindi il consueto day time di Rai1. Ecco tutto questo evolverà nell’estate della prima rete della Rai con dalle 7 alle 9 una fascia totalmente nelle mani del Tg1, con un programma di news, approfondimenti, collegamenti in diretta dentro i fatti del giorno e tutto ciò che è davvero interessante per il pubblico che si è appena svegliato ed ha fame di notizie lanciate in maniera dinamica, appetibile, senza lo stantio rito della scrivania del telegiornale. In questo spazio, che poi proseguirà evidentemente in inverno, vedremo appunto anche i volti nuovi che la direttrice Maggioni sta facendo crescere come scritto sopra, oltre a lei stessa quando sarà il caso. Fra di loro certamente gli ottimi Paola Cervelli e Matteo Alviti, che hanno dimostrato l’ottima padronanza nella conduzione nel corso dello scorso fine settimana alla guida proprio di questa fascia di prima mattina.

Poi alle 9 la linea andrà alla rete con il consueto Unomattina estate, che sarà condotto quest’anno da Massimiliano Ossini, insieme alla giornalista del Tg1 Maria Soave. Si è voluto mantenere questa estate il tandem uomo/donna, con la complicità della testata, per dare in questo spazio un senso di continuità rispetto alla precedente cifra di questo programma, ma certamente questo spazio, come quello che sarà in autunno, sarà più votato ad un pubblico femminile, di massaie e meno di giornalismo puro. Ossini e la Soave manterranno la linea fino alle ore 12, mentre il consueto Don Matteo slitterà alla prima parte del pomeriggio. Estate in diretta dunque andrà in onda dopo le repliche di Don Matteo, posizionate alle ore 14, con una anteprima, mentre il programma vero e proprio, con la conduzione di Roberta Capua e Gianluca Semprini, andrà in onda dopo la fascia pomeridiana del Tg1, esattamente come capita attualmente con Vita in diretta. Sfuma quindi l’idea di far partire Estate in diretta alle 14, sarebbe stata esagerata una durata cosi lunga per questa trasmissione.