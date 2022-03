Estate in diretta si allunga nel pomeriggio estivo di Rai1

Era il 1958 quando uscì negli Stati Uniti d’America uno dei film più celebri interpretati da Paul Newman e diretto da Martin Ritt, La lunga estate calda. Una pellicola che valse al giovane Newman il premio come miglior interprete maschile al Festival di Cannes. E sarà una lunga estate calda quella che vivranno Roberta Capua e Gianluca Semprini alla guida di Estate in diretta, il programma di infotainment che prenderà il testimone ad inizio giugno dalla Vita in diretta di Alberto Matano che si prenderà tre mesi di vacanza dopo i successi di questa stagione televisiva.

Di Estate in diretta vi abbiamo già dato conto sempre da queste colonne un po’ di tempo fa sul capitolo conduzione, con la conferma della coppia che ha già guidato questa trasmissione lo scorso anno. Una conferma con pieno merito visti i buoni dati di ascolto del programma, oltre che l’affiatamento che si è creato fra i due conduttori. Conferma che si aggiunge anche ad una novità che riguarda questa edizione del popolare programma del pomeriggio di Rai1.

Estate in diretta non solo andrà in onda nella fascia oraria già occupata da Vita in diretta, ovvero dalle ore 17 alle ore 18:45, ma guadagnerà un ulteriore spazio dalle 14 alle 15:30 circa (orario di chiusura prima parte da confermare). Visto il rimodellamento del palinsesto dovuto alla recente assegnazione del budget che ha costretto il dipartimento day time a rimandare la partenza di Signora mia con Pierluigi Diaco all’autunno di Rai2, si è deciso di assegnare la prima parte del pomeriggio estivo di Rai1 ad Estate in diretta, programma già in onda, con tutto quello che ne consegue, quindi con un evidente risparmio in termini squisitamente economici.

Il pomeriggio estivo di Rai1 proseguirà poi con le repliche del Paradiso delle signore, quindi la consueta fascia curata dal Tg1 e poi la seconda parte di Estate in diretta, seguita da Reazione a catena con Marco Liorni, che quest’anno dovrebbe allungare la sua permanenza in video a tutto il mese di settembre e anche oltre per dare fiato all’Eredità.