Camper è il nuovo programma estivo del mezzogiorno di Rai1 con Tinto

Ve ne abbiamo anticipato il varo da queste colonne un po’ di tempo fa di un nuovo programma che prenderà il testimone da E’ sempre mezzogiorno proprio nel mezzogiorno di Rai1 della prossima estate. Dopo tanti anni che Rai1 lasciava vuota questa fascia oraria in balia delle repliche di Don Matteo, la direzione intrattenimento day time ha deciso che così non doveva essere nella prossima estate e per questo motivo sta nascendo in questi giorni un nuovo programma televisivo che nascerà dalla medesima struttura che realizza i vari programmi di Linea verde. Oggi siamo in grado di aggiungere un tassello rispetto a questo nuova trasmissione. Un tassello per altro molto importante perchè vi daremo conto in anteprima del titolo di questo nuovo programma. Il titolo di questa nuova trasmissione che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 e fino al Tg1 delle 13:30 in diretta sarà Camper. Un titolo (di Baudiana memoria) che già spiega benissimo l’intenzione di questa nuova produzione.

Come già vi avevamo accennato Camper racconterà l’estate italiana direttamente dai luoghi di villeggiatura del nostro bel paese. In diretta da studio ed in collegamento con alcune località d’Italia verrà raccontata la vacanza degli italiani, con una serie di focus concentrati su un territorio che verrà mostrato settimana per settimana in tutte le sue sfaccettature. Non solo vacanza dunque, ma anche scoperta del territorio.

La nuova trasmissione estiva del mezzogiorno di Rai1 sarà quindi una specie di Camper che girerà in lungo e in largo la nostra bella Italia e alla guida di questo mezzo, come già vi abbiamo anticipato ci sarà Tinto, ma con lui una serie di passeggeri che lo accompagneranno e che poi andranno anche a scarpinare per le strade e per le vie, conosciute e meno conosciute, del nostro paese, tutto in diretta.

Appuntamento dunque per Camper tutti i giorni in diretta a mezzogiorno su Rai1 da inizio giugno e per tutta la lunga, calda e speriamo davvero serena estate italiana.