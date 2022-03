Linea verde vacanze nel mezzogiorno estivo di Rai1 con Tinto

Pensavate che l’intrattenimento nel mezzogiorno di Rai1 terminasse con la chiusura -per vacanze- di E’ sempre mezzogiorno? Invece no. Anche in estate Rai1 non spegnerà le sue telecamere, che fino all’anno scorso lasciavano il posto alle repliche di Don Matteo (ora posizionate nel primo pomeriggio della prima rete della tv pubblica). Dunque anche in estate ci sarà un appuntamento quotidiano, per la precisione dal lunedì al venerdì, con un programma prodotto dal gruppo di Linea verde.

La trasmissione che nascerà in estate nel mezzogiorno di Rai1 sarà una costola di Linea verde e come tradizione di questo appuntamento, fra i più visti e i più storici della prima rete Rai, andrà a mostrarci luoghi e situazioni del nostro paese. Un viaggio in esterna ( e in interna ) del mondo della villeggiatura nostrana, nel paese che ha nell’industria del turismo, uno dei settori trainanti della sua economia. Il settore turistico infatti, secondo stime della Banca d’Italia, genera più del 5% del Prodotto Interno Lordo nazionale (il 13% considerando anche il PIL generato indirettamente) e rappresenta oltre il 6% degli occupati.

Tutto questo frenato però da due anni vissuti con il Covid che ha provocato tanti danni anche in questa industria. Linea verde vacanze (il titolo definitivo non è stato ancora scelto) dunque vorrà mostrare la ripartenza di questo settore, direttamente dai luoghi di vacanza più rappresentativi del nostro paese. La trasmissione dunque andrà in onda per una settimana da un luogo, dal lunedì al venerdì. Il programma andrà in onda dalle 12:00 circa e fino alle 13:30 e sarà diffuso in diretta.

Alla conduzione della trasmissione ci dovrebbe essere Tinto (all’anagrafe Nicola Prudente) già volto consolidato di programmi di questo tipo, volto su cui la Rai vuole scommettere e al suo fianco ci sarà un volto femminile ancora da decidere, ma la scelta sarà fatta all’interno del gruppo di lavoro delle “Linee”. Nel programma compariranno poi un po’ tutti i personaggi che gravitano attorno all’orbita delle varie Linee, in una sorta di allegro ritrovo estivo per tutto il team che realizza questo gruppo di trasmissioni. Un programma che avrà tanti momenti animati da tutta una serie di inviati, in un clima a metà strada fra il campeggio e l’osteria. Gli appuntamenti mattutini estivi di Rai1 si completeranno poi nel fine settimana, fra le otto e mezza e le 11 circa con il programma che erediterà gli spazi di Uno weekend dello scorso anno (titolo non ancora scelto) condotto dal bravo Fabio Gallo, che finalmente vede riconosciute le sue ottime qualità mostrate in anni di Linea blu, con la partecipazione di Carolina Rey, mentre appare ad oggi ancora non confermabile la presenza di Roberto Poletti in questa produzione, come spifferato da Dagospia. Il programma, come tutti i programmi estivi, partirà la prima settimana di giugno e andrà avanti fino alla seconda di settembre.

L’appuntamento dunque con Linea verde vacanze è previsto da giugno nell’estate di Rai1, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno, in diretta dai luoghi di villeggiatura del Belpaese con Tinto e tutto il gruppo delle “Linee” della televisione pubblica.