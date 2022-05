Il dado è tratto e dopo tutta una serie di ragionamenti il Tg1 ha scelto cosa ne sarà del suo spazio mattutino feriale nella programmazione di Rai1. Dopo la sensata decisione di spacchettare la fascia di Unomattina in due parti distinte, in qualche modo accelerata dal conflitto scoppiato in Ucraina che ha imposto un veloce cambio di passo rispetto alla vetusta situazione che si trascinava da anni, ecco che da inizio giugno partirà ufficialmente la nuova programmazione mattutina del Tg1. Parliamo delle Morning news (titolo provvisorio) che il Tg1 sta perfezionando in questo periodo.

Partiamo dagli orari, il programma andrà in onda da lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle ore 10 e sarà condotto a staffetta da Giorgia Cardinaletti e da Senio Bonini. Sulla scaletta e l’impostazione della trasmissione si sta lavorando in questi giorni, ma in linea di massima il programma si dovrebbe svolgere in questo modo. Apertura alle ore 6:30 con una ricca rassegna stampa. Collegamenti con le redazioni dei quotidiani e un approfondimento delle notizie che troveremo nelle prime pagine dei maggiori giornali nazionali, siti web compresi.

Poi si passerà allo studio e alla scansione delle notizie e degli argomenti di attualità, comprese, complice la diretta, le ultime ore. Tutto questo per fare da traino all’edizione delle ore 8 del Tg1 che come di consueto darà conto di tutte le notizie del mattino. Al termine dell’edizione delle ore 8 del principale telegiornale nazionale la linea passerà di nuovo allo studio delle Morning news, con tutti gli approfondimenti del caso, in un clima però che vuole essere lontano da quello dei talk già presenti su La7 con Omnibus e su Rai3 con Agorà.

Una scansione snella, veloce, accattivante, con le immagini che la faranno da padrone e con la conduzione al servizio di tutto questo. Il programma andrà avanti fino alle ore 10 quando poi la linea passerà all’Unomattina di Massimiliano Ossini e Maria Soave, che poi passeranno la linea a Camper. Dicevamo della conduzione, per l’estate ci sarà una mono conduzione, con Giorgia Cardinaletti e Senio Bonini che si daranno il cambio, poi dall’autunno saranno in onda insieme per una conduzione delle Morning news del Tg1 in coppia. Ultimo dato, la prima puntata di Morning news e quindi apertura della nuova scansione oraria del mattino di Rai1 è per lunedì 6 giugno 2022, dalle ore 6:30.