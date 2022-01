Si sa, in periodo di feste, spesso i conduttori godono di alcuni giorni di meritato riposo. Così accade a Barbara d’Urso e in parte a Federica Panicucci, impegnata comunque con due impegni in queste festività, per quanto riguarda Canale 5; settimana scorsa invece su Rai 1 sono mancati per ben due giorni consecutivi Storie italiane, Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta, visto che tutti e tre non sono andati in diretta né giovedì 30 né venerdì 31 dicembre (per gli ultimi due va aggiunto anche il legittimo sciopero sindacale del 29 dicembre). La7 dà invece la possibilità alle titolari di L’aria che tira, Tagadà e Otto e mezzo di assentarsi per due settimane e così hanno fatto anche quest’anno Myrta Merlino, Tiziana Panella (poi risultata positiva al Covid) e Lilli Gruber.

Merlino e Panella sono state così sostituite settimana scorsa dai loro fidi “vice”, ovvero Francesco Magnani, conduttore da diversi anni della versione estiva, e Alessio Orsingher, sempre presente in studio con Tiziana Panella. I due giornalisti già più volte nel corso della stagione si trovano chiamati a sostituire le titolari dei programmi, ma il periodo delle feste è quello che l’anno scorso, il primo vissuto in tempi di pandemia, li avevi visti ereditare dalle due giornaliste la conduzione per tutti i giorni dei rispettivi programmi.

Quest’anno qualcosa pare però essere cambiato, dato che da lunedì 3 gennaio alla conduzione di Tagadà c’è Luca Sappino, che già negli scorsi mesi aveva ereditato la conduzione del programma, perché sia Panella sia Orsingher erano in isolamento in seguito a un contatto con una persona risultata poi positiva al Covid. Questa volta pare che le cose siano andate diversamente dato che, a quanto ci risulta, il buon Orsingher sarebbe semplicemente in ferie in questi giorni. E così è arrivato alla conduzione di Tagadà Luca Sappino, il sostituto del sostituto.