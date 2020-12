“La7 è esserci sempre“. Così recita il claim che passa in questi giorni sul canale di Urbano Cairo, che pur con scelte diverse fra loro ha deciso di non spegnersi completamente per queste feste natalizie.

Se infatti mercoledì 23 dicembre Lilli Gruber ha salutato i telespettatori di Otto e Mezzo, dando loro appuntamento a giovedì 7 gennaio, non tutta la programmazione del daytime di La7 si è interrotta, anzi la maggior parte delle produzione del canale diretto da Andrea Salerno ha continuato e continuerà nei prossimi giorni ad informare.

Questa mattina ad aprire la giornata di La7 è stata Alessandra Sardoni, alla conduzione questa settimana di Omnibus. Alle 9:40 come al solito la linea è passata ad Andrea Pancani con Coffee Breack, mentre alle 11:00 è arrivato il turno dell’Aria Che Tira. Chi era davanti al teleschermo non avrà trovato però Myrta Merlino, la padrona di casa del talk show, bensì Francesco Magnani, il suo sostituto ufficiale che nell’ultimo periodo ha iniziato a prendere il suo posto anche tutti i venerdì dato il nuovo impegno della giornalista con L’Aria di Domenica.

La Merlino negli anni si è sempre assentata nelle settimane di festa, così come Tiziana Pannella e il suo Tagadà non hanno mai presidiato i pomeriggi del periodo natalizio. Quest’anno c’è stato invece un cambiamento: Tagadà oggi è andato comunque in onda, sebbene al timone del programma non ci fosse la sua titolare, ma anche qui un valido sostituto.

A condurre in questi giorni il programma di approfondimento del primo pomeriggio di La7 è Alessio Orsingher, che dal 2015 affianca la Pannella a Tagadà, presidiando lo spazio che monitora i social e l’uscita delle varie agenzie. Già in passato (anche recentemente) Orsingher aveva sostituito Tiziana Pannella, ma questa è la prima volta che lo fa nel periodo natalizio quando la trasmissione non è mai andata in onda.

Oggi Orsingher, affiancato da Maria Grazia Gerina, in apertura di puntata ha voluto proprio spiegare le ragioni di tale scelta:

È la prima volta che Tagadà va in onda anche durante le vacanze di Natale. Noi con piacere siamo qui con voi a farvi compagnia, ad informarvi, perché pensiamo che queste non siano feste qualsiasi, un po’ per l’anno che abbiamo vissuto, un po’ per l’anno che stiamo per vivere, pieno di sfide, la prima delle quali è il vaccino – sono cominciate ieri le prime vaccinazioni simboliche – e noi da un luogo che ha ospitato le prime persone vaccinate in Italia apriamo la puntata.

La7 c’è davvero, anche per le feste.