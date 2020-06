Alessio Orsingher sostituisce Tiziana Panella a Tagadà e sfida il marito Pierluigi Diaco (Anteprima Blogo)

Di Marco Salaris mercoledì 17 giugno 2020

La conduttrice non sta bene, oggi 17 giugno 2020 al suo posto arriva il giornalista, presenza fissa della trasmissione.

Oggi pomeriggio alle 14:15 su La7 torna l'appuntamento con Tagadà, il talk show di approfondimento giornalistico condotto da Tiziana Panella ormai da cinque edizioni. La puntata di oggi però avrà un momentaneo cambio di guardia: TvBlog è in grado di anticiparvi che Alessio Orsingher, giornalista e redattore presente in studio, sostituirà in via straordinaria la conduttrice poiché la Panella sta poco bene.

In passato Orsingher ha già preso in mano le redini del programma per sostituzione, stavolta però dietro l'eccezione c'è una curiosità che strizza l'occhio ad una sfida tutta televisiva, infatti il giornalista sarà 'contro' suo marito Pierluigi Diaco (i due sono uniti civilmente dal 2017) che alla stessa ora sarà in onda su Rai 1 con Io e Te fino alle 15:40.