Lo sciopero dei giornalisti Rai annunciato per domani, mercoledì 29 dicembre, avrà ripercussioni su alcuni programmi.

Salterà infatti, la diretta di Unomattina, sostituita dal meglio di. Storie italiane con Eleonora Daniele inizierà in anticipo di circa 50 minuti e quindi prenderà la linea alle ore 9.00. A seguire la programmazione sarà regolare, con un nuovo appuntamento con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Alle ore 13.30 il Tg1 andrà in onda in forma ridotta, mentre il palinsesto pomeridiano subirà forti modifiche, visto che Oggi è un altro giorno e La vita in diretta non andranno in onda. Al loro posto, rispettivamente, il film Aladdin e la replica di Tale e Quale Show – Il Torneo con Carlo Conti. Al termine verrà trasmessa una nuova puntata de L’Eredità di Flavio Insinna.

Il contenitore pomeridiano con Alberto Matano farà il ponte, nel senso che tornerà in onda direttamente lunedì 3 gennaio. La conferma è arrivata nella puntata di oggi quando Salvo Sottile, ospite in studio, si è lasciato sfuggire un “grazie per avermi invitato nell’ultima puntata dell’anno“.

Ricordiamo che la mobilitazione indetta dall’Usigrai è contro “i tagli lineari all’informazione del servizio pubblico, decisi dal vertice aziendale“.

In particolare a scatenare la reazione dei giornalisti è stata la decisione dell’ad Carlo Fuortes di cancellare la terza edizione della Tgr e il tg sportivo della notte. Dopo la replica dell’azienda, secondo cui “non ci sarà alcun effetto per gli appassionati di sport che potranno vedere tutti i gol di Serie A e Serie B” sulle reti Rai e comunque l’edizione del Tg sportivo da eliminare “viene vista dallo 0,5% delle persone che guardano la televisione a quell’ora“, il Cdr di RaiSport nelle scorse ore ha contro-risposto così: