La terza stagione di Lol – Chi Ride è Fuori è arrivata su Prime Video. Sei nuovi episodi (4 il 9 marzo e 2 il 16), 2 co-host, 1 disturbatore e 10 nuovi concorrenti pronti a far ridere il pubblico. In occasione dellapresentazione-show con Serena Dandini, che ha fatto tanto discutere per l’assenza di Fedez, abbiamo incontrato tre dei protagonisti del fortunato show comico. Un trio variegato, capace di mostrarci aspetti diversi di Lol: un veterano del programma come Frank Matano arrivato ormai alla terza edizione (una da concorrente e 2 da co-host accanto a Fedez); un maestro della comicità come Nino Frassica; e una giovane leva come Marta Filippi che si è fatta le ossa sui social.

Per rompere subito il ghiaccio abbiamo chiesto ai tre protagonisti di Lol se sia più difficile far ridere o provare a non ridere all’interno del programma. Il maestro Frassica ha risposto subito “non ridere“, mentre per Marta Filippi è stato più difficile far ridere “per due motivi, il timore degli altri concorrenti, una sorta di ansia da prestazione; e poi un discorso meramente fisico magari sono passate le prime due ore di gioco e ti crolla l’adrenalina addosso e sei stanco fisicamente e pensi ‘oddio sono passate solo due ore!’ e quindi cose che anche ti farebbero ridere non lo fanno“.

Tre edizioni italiane, quelle di altri paesi presenti sulla piattaforma, c’è il rischio che il format Lol possa stancare? “Quelli di Amazon sono bravi quando avrà stancato non lo vedremo più” risponde Frank Matano che aggiunge come lui si diverte sempre “lo farei a vita, trovo che sia un vero esperimento sociale per i comici, una prova fisica mentale psicologica, di come interagiscono tra loro comici di background ed età diversi, quella cosa è autentica e nella comicità abbiamo bisogno di autenticità e di contesti in cui possono essere se stessi“.

“Davvero è un gioco, io sono tornato bambino. Ero il più anziano, forse Luca e Paolo sommandoli erano più vecchi. Un’iniezione di gioventù, mi sento giovane come loro” racconta Nino Frassica che poi scherza sull’età di Marta Filippi “è minorenne” “non lo potete guardare dopo mezzanotte Lol io scompaio” ha scherzato lei che arriva dai social, da una comicità veloce e adatta alle stories di Instagram o a un TikTok. Le abbiamo chiesto se il confronto con comici di altra esperienza sia stato difficile “no ma sicuramente impegnativo, devi cercare di guadagnarti il tuo spazio, perchè sei l’ultimo arrivato, il più piccolo. Quello che è stato difficile è stato catturare l’attenzione, poi quando senti che una battuta sta funzionando quello che ottieni è la fuga dell’interlocutore, è stato faticoso da gestire“.