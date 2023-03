“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social“. Così, nero su bianco, Fedez decide di far sapere sul suo Instagram ai suoi oltre 14 milioni di followers la conferma sua decisione: prendersi una pausa dal mondo virtuale tenendosi lontano dai rumors di queste settimane che lo vedono protagonista. Da quasi un mese il rapper ha scelto un silenzio interpretato da molti come un gesto anomalo da parte di un personaggio popolare che ha scelto proprio i social per lavoro e anche per raccontarsi.

In tanti hanno pensato che dietro questa decisione ci fosse una presunta crisi post-Sanremese con sua moglie Chiara Ferragni, ma le cose in realtà sarebbero ben diverse a leggere quanto scrive Fedez: “Non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto“.

Restano comunque ignote le cause dell’improvviso silenzio del rapper, rotto solamente da due episodi: il primo risale a due settimane fa riguardo la querelle con Mario Giordano e la trasmissione Fuori dal coro. Fedez aveva raccontato di alcune telefonate da parte di una giornalista del programma di Rete 4 ad alcuni amici e conoscenti del cantante “chiedendo se io sia omosessuale, se ho cose da nascondere” e aggiunse “Se fossi omosessuale lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste tipo queste”. Seguito poi dalla replica di Giordano che smentì: “Ci ha accusato di voler indagare sulle sue tendenze sessuali… mai pensato e mai penseremo di occuparci di questo. Ci occuperemo dei problemi degli italiani, non ci occuperemo della sua vanità, nè dei servizi su di lei“. Successivamente è andato in scena l’ennesimo scontro a distanza tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti ha puntato il dito contro le sue uova di Pasqua benefiche arrivate nei supermercati, il rapper ha ripreso in mano il cellulare per rispondere: “La tua ossessione nei miei confronti oggi ha superato un limite“. In questo stesso video Fedez si è scusato per non esser riuscito a parlare fluentemente a causa della balbuzie: “ma è un problema che ho da un po’ di tempo e ci metto un po’ di tempo a formulare una frase“.

Fuori da polemiche e contestazioni, un altro flash social è di pochi giorni fa. L’ultimo post sul suo Instagram risale a pochi giorni fa, una foto dei suoi ‘royal babies’ Leone e Vittoria vestiti ad hoc in occasione del carnevale.

Fedez assente alla conferenza stampa di LOL 3

Ieri mattina TvBlog ha seguito la conferenza stampa di presentazione della terza stagione di LOL (nella quale Fedez prenderà parte come nelle scorse due stagioni) ma, come sottolineato anche dal nostro Riccardo Cristilli, l’assenza di Fedez (Serena Dandini, host della conferenza, lo ha salutato “ci segue da Milano“, ndr) ha ulteriormente preoccupato la fandom del cantante che continua a chiedersi cosa sta succedendo.

Fedez ha promesso di tornare presto aggiungendo un cuore nel suo annuncio su Instagram. Un cuore dietro cui si cela, forse, il ringraziamento a coloro che stanno mostrando vicinanza in un momento sicuramente delicato nella vita del cantante.