L’isola dei famosi 2021: ecco le certezze fra i naufraghi

Vi abbiamo dato conto in tutte queste settimane dell’avanzamento della definizione del cast della prossima edizione de L’Isola dei famosi. Step dopo step vi abbiamo informato sui nomi dei possibili naufraghi e non solo anche su quella che pare essere l’inviata del programma condotto da Ilary Blasi ma anche di chi siederà sulle poltrone di opinionisti della trasmissione prodotta in collaborazione con Banijay.

Oggi siamo in grado di mettere ordine rispetto a tutte le informazioni che vi abbiamo dato, iniziando a dirvi quali sono le certezze di fronte a tutti i nomi dei possibili concorrenti del più celebre e longevo adventure-reality-show del nostro piccolo schermo. Allora iniziamo col dirvi che le certezze al momento sul fronte dei naufraghi sono Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca e Paul Gascoigne. Pare però che non ci sarà il giornalista sportivo Rai Amedeo Goria che pure era fortemente voluto dalla produzione della trasmissione, con un assenso di massima di lui stesso.

Si sta dunque formando piano piano la pattuglia di concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei famosi. Il capitolo inviata dovrebbe essere chiuso con Eleonoire Casalegno, anche se la certezza matematica arriverà solamente con l’annuncio ufficiale, mentre sugli opinionisti circolano sempre i nomi di cui vi abbiamo dato conto nei nostri precedenti post, ma su questo file occorre attendere gli annunci ufficiali, potrebbero esserci colpi di scena dell’ultimo minuto. Va detto che per il ruolo di inviato sarebbe stato contattato anche Teo Mammucari che avrebbe però declinato l’offerta.

In tutto questo però l’altra certezza, insieme ai nomi di cui vi abbiamo dato conto in questo post, è la data di partenza del programma fissata per lunedì 8 marzo 2021 in prima serata (subito dopo Striscia la notizia) con appuntamento doppio fissato però per il giovedì e non per il venerdì, come avvenuto più giustamente con il Grande fratello vip 5, cosa questa che permetteva una più agile preparazione della puntata, facendo sviluppare le dinamiche lanciate nell’appuntamento del lunedì. Sono previsti infatti gli Speciali serali di Avanti un altro e Caduta libera nella serata del venerdì di Canale 5.