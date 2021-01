Mentre la data di lunedì 8 marzo si avvicina sempre di più prosegue il reclutamento dei concorrenti che prenderanno parte all’edizione 2021 de L’isola dei famosi, il reality show in salsa adventure prodotto da Banijay e trasmesso da Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Da queste parti vi abbiamo già dato conto di alcuni nomi di papabili naufraghi e non solo ma anche della probabile inviata e dei possibili opinionisti di questa popolare trasmissione.

Oggi siamo in grado di aggiungere altri due nomi di celebrità che entreranno nel cast dell’Isola dei famosi 2021. Partiamo dalla showgirl e attrice romana Angela Melillo. Angela inizia la sua carriera come ballerina, il successo arriva con i programmi televisivi del Bagaglino, ma la sua popolarità si deve anche a partecipazioni in programmi di successi quali Scherzi a parte, Beato tra le donne, Gran caffè e La zingara. Angela ha preso parte anche a film e fiction, citiamo fra le altre La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca, Don Matteo e La figlia di Elisa.

Il secondo nome della coppia di prossimi concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 è il vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle Gilles Rocca, che dunque smessi gli abiti luccicanti del sabato sera di Rai1 sarà costretto a mostrare tutta la sua nudità (o quasi tutta) dalle spiagge delle isole dell’Honduras da dove si svolgerà il reality show di Canale 5. E come si dice in questi casi occorre battere il ferro fin tanto che è caldo, ecco dunque che Gilles non vuole che il pubblico si dimentichi di lui dopo il bagno -per certi versi inaspettato- di popolarità dell’ultima edizione di Ballando con le stelle accettando così di far parte della pattuglia dei prossimi naufraghi di Canale 5.

Prosegue quindi la definizione del cast dell’Isola dei famosi 2021 la cui partenza è come è noto prevista per lunedì 8 marzo 2021 in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset con la conduzione di Ilary Blasi.