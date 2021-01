L’isola dei famosi 2021: anche Paul Gascoigne fra i naufraghi?

Lui è stato uno dei calciatori più controversi della storia del mondo del pallone. Raccontato da compagni di gioco, da amici e non solo amici attraverso documentari, ricordiamo per esempio quello del 2015 intitolato semplicemente “Gascoigne” di Jane Preston. Già, parliamo di Paul Gascoigne che approda qui sulle colonne di TvBlog stavolta non per il calcio, o per fatti di cronaca, ma semplicemente perchè potrebbe essere uno dei naufraghi della prossima edizione de L’isola dei famosi in partenza da lunedì 8 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

Il mitico “Gazza” come veniva e viene chiamato sarà dunque fra i naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei famosi. Nato a Gateshead in Inghilterra il 27 maggio del 1967, Paul è stato fra i più grandi calciatori di tutti i tempi. Come dicevamo personaggio molto controverso non ha potuto esprimere tutto il suo talento per via dei molti infortuni che ne hanno tratteggiato la sua carriera, infortuni mixati con il suo carattere piuttosto spigoloso. Dopo la chiusura della sua carriera agonistica ha avuto problemi personali piuttosto importanti.

Ma è il Gascoigne calciatore che vogliamo ricordare di più, partendo dai suo esordi nel 1984 al Newscastle, per passare poi al Tottenham, quindi l’approdo in Italia alla Lazio, via via fino alla chiusura della carriera al Boston. E’ stato anche giocatore della Nazionale inglese. Ha vinto con i club la Youth Cup, 2 campionati scozzesi, più una Coppa di Scozia e una Coppa d’Inghilterra. Ha vinto il trofeo FIFA Fair play nel 1990, più svariati riconoscimenti come “Giocatore dell’anno” nei vari campionati dove ha partecipato.

Arriva dunque nella prossima Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi un concorrente che di certo non passerà inosservato, che si va ad aggiungere a quelli di cui vi abbiamo già dato conto nei nostri precedenti post sul reality show di Canale 5.