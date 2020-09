“Sacrofano che dici, ci sposiamo?”: arriva così, come fosse una battuta qualunque, il momento che i numerosi fan de L’Allieva aspettavano fin dalla prima stagione, ovvero la proposta di matrimonio di Claudio (Lino Guanciale, qui l’intervista di Blogo) ad Alice (Alessandra Mastronardi, qui l’intervista di Blogo). Un momento che sicuramente entrerà nella storia di questa fiction e che vi riproponiamo nel video a seguire, tratto dalla prima puntata de L’Allieva 3.

Una proposta durante… un’autopsia

Di proposte di matrimonio in tv ne abbiamo viste tante, sia vere che scritte appositamente per le fiction. Mai, però, abbiamo assistito ad una proposta durante un’autopsia: è l’idea che balena in testa a Claudio che, quasi come dispetto alla sua Alice, decide di chiederle di sposarlo poco prima che la sua amata inizi la sua prima perizia ufficiale da medico legale.

“Voglio sposarti. Ti amo, ho capito che ci tieni… Voglio vederti felice”, Claudio prova a recuperare con un po’ di romanticismo, ma per Alice ormai la frittata è fatta. Lei, che ha fatto dei sogni romantici un suo marchio distintivo, ora ricorderà per sempre che uno dei momenti più importati della sua vita è stato fatto mentre stava “per eviscerare questa poveretta”, riferendosi alla ballerina vittima del caso di puntata.

Claudio non si scompone più di tanto e pensa già al mese: maggio, “così mi faccio l’ultimo Congresso Nazionale da scapolo”. Il momento romantico si trasforma nell’ennesimo battibecco tra i due, interrotto dalla Manes (Antonia Liskova, qui l’intervista di Blogo), giunta per assistere alla prima autopsia di Alice.

L’Allieva 3, quando il matrimonio tra Alice e Claudio?

Chi pensa che quindi tra i due sia fatta, dovrà però ricredersi: se la proposta di matrimonio è stata fatta ad inizio stagione de L’Allieva 3, un motivo ci sarà. E quel motivo è dovuto ad una serie di circostanze che porteranno i due a doversi confrontare con ostacoli e personaggio che ribalteranno di volta in volta i loro preparativi.

Da una parte la stessa Manes, nuova Suprema, che farà di Alice la sua assistente, costringendo la protagonista a dedicarsi quasi totalmente al lavoro ed a trascurare il suo amato; dall’altra l’arrivo di Giacomo (Sergio Assisi, qui l’intervista di Blogo), il fratello di Claudio di cui non sapevamo nulla.

Eppure, online e sui giornali sono già comparse le foto di Alice in abito da sposa: “Bisognerà vedere se poi, prima della fine delle sei nuove e rocambolesche puntate, i due arriveranno davvero a dirsi il fatidico ‘sì'”, ha commentato sibillina la Mastronardi a Tv Sorrisi e Canzoni.

Guanciale, invece, ricorda l’indole sognatrice della protagonista. “Chi segue la serie sa bene che Alice sogna molto”, ha detto. “Lo farà anche in questa stagione. E le sue visioni matrimoniali sono variegatissime e molto divertenti: si ha a che fare con una visionaria, non mi fiderei dell’’intuito lineare’ di Alice”.

Modo migliore di così per creare un mistero una volta ogni tanto non-giallo e costringere il pubblico a seguire la serie fino all’ultima puntata non c’era.