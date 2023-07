Allora, pare davvero che stavolta sarà la volta buona. No, non parliamo del nuovissimo programma del primo pomeriggio di Rai1 di Angelo Mellone. Trasmissione questa che segnerà il ritorno a casa di Caterina Balivo sulla prima rete della televisione italiana. Ci riferiamo invece alla messa in onda di una nuova edizione de La Talpa. Il format reality in salsa game che tanto piace al web, un pochino meno ai dirigenti tv. Mediaset sono anni che ne parla, poi però non se n’è fatto mai nulla. Tanto bla bla bla, ma poche concretezze.

La Talpa 2024 si farà?

Stavolta invece, nonostante i consueti proclami in sede di presentazione dei palinsesti Mediaset di inizio luglio, pare davvero che si realizzerà. Lo diciamo con un pizzico di sarcasmo, ma tra scritture e riscritture dei palinsesti, La Talpa continua ad esserci, poi però non va mai in onda. La messa in onda di questa nuova edizione sarebbe destinata ad Italia 1 attorno alla primavera del 2024. Edizione che sarà tutta nuova rispetto al passato, conservando solo il concept principale del format. Che è quello di scoprire chi è appunto la Talpa fra i concorrenti in gara.

Vladimir Luxuria verso la conduzione de La Talpa 2024?

Come è noto dapprima il programma doveva essere realizzato dalla società Fascino di Maria De Filippi. Che effettivamente aveva fatto qualche riunione interlocutoria sul tema. Poi il progetto è stato abbandonato da Fascino, che in quell’occasione avrebbe individuato in Gerry Scotti il conduttore. Per la nuova Talpa pare che Mediaset abbia messo gli occhi su Vladimir Luxuria come conduttrice. O almeno al momento ci sarebbe questa prima idea.

Vladimir, che nelle ultime stagioni è stata opinionista dell’Isola dei famosi, potrebbe dunque approdare alla conduzione di questa nuova Talpa. Per altro Mediaset, parlando dell‘Isola, pur avendo firmato un contratto per altri due anni con Banijay, avrebbe deciso di non produrla nella prossima stagione tv. Potrebbe andare in onda al suo posto una nuova edizione di Temptation island. Anche se su questa cosa occorre aggiornarci.