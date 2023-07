Sono stati presentati i Palinsesti Mediaset validi per la stagione televisiva 2023-2024 di Italia 1. La rete, da sempre improntata al pubblico giovane/adulto, conferma in gran parte la line up dei prodotti d’identità della rete. Dal prossimo settembre dunque ritroveremo alcuni dei progetti affermati da anni, ma non solo. A questi si aggiungeranno dei ritorni attesi da anni e la riconquista di un reality show che manca in tv da quasi 16 anni. Tra queste certezze, anche qualche novità spalmata nell’arco dei nove mesi.

Palinsesti Mediaset 2023-2024, Italia 1: le conferme

Partiamo innanzitutto dalle conferme. Le Iene tornerà con una nuova stagione, Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa ha affermato che – così com’era stato vociferato – Belen Rodriguez non sarà più la conduttrice del programma, ma non verrà sostituita. Insieme a Le iene torna anche lo spin-off con le inchieste del programma di Davide Parenti, Inside.

Freedom – Oltre il confine tornerà per la sua quinta edizione condotta e ideata da Roberto Giacobbo. Il viaggio nell’ignoto e tra le meraviglie della natura continuerà con le nuove puntate. Nelle ultime due stagioni, Freedom è andato in onda nel pieno del periodo invernale.

Nuova stagione anche per Italia 1 on stage, il format dedicato alla comicità quest’anno avrà come protagonisti: il Mago Forest, Roberto Lipari (già inviato e poi conduttore di Striscia la Notizia), Max Angioni (diventato recentemente anche il volto di Mediaset Infinity nonché conduttore di Love MI 2023) e non solo.

Parte della programmazione – come negli altri anni – sarà occupata anche da appuntamenti sportivi. Saranno trasmesse in chiaro le partite della Uefa Nations League, Champions League e match della Coppa Italia.

Palinsesti Mediaset 2023-2024, Italia 1: ritorni e novità

La pupa e il secchione torna a fare capolino nel palinsesto di Italia 1, ma stavolta non sarà Barbara d’Urso a condurre il reality show. Enrico Papi, dopo aver condotto le prime due edizioni nel 2006 e nel 2010, dovrebbe ritornare per la sua terza volta. Sempre Papi sarà coinvolto in altri progetti diventando quasi il volto della stagione televisiva della rete. In autunno condurrà un nuovo gioco musicale, il conduttore poi guiderà un’altra novità posizionata in primavera. Per entrambe le trasmissioni ancora non c’è un titolo definitivo.

Il piatto forte riguarda il ritorno a casa de La talpa. Il reality show ritorna in video dopo ormai 16 anni dalla sua ultima edizione. Si era detto che a produrlo sarebbe stata la Fascino di Maria de Filippi, ma così non sarà. La talpa sarà in onda su Italia 1 nella seconda parte della prossima primavera. Resta da capire chi ci sarà alla conduzione, ma su questa lacuna da colmare ci torneremo col tempo.

La stagione 2023-2024 di Italia 1 è così pronta per la partenza. Appuntamento a settembre.