La Talpa, un programma di fascino e se lo conducesse Silvia Toffanin ?

Partiamo con il dividere le notizie certe dalle supposizioni e/o suggestioni. La notizia è che la Talpa nella prossima stagione televisiva di Mediaset si dovrebbe fare (meglio però aspettare la presentazione dei palinsesti Mediaset di mercoledì per le certezze). Lo abbiamo scritto da queste parti ed il programma che fu di Rai2 e di Italia 1 dovrebbe andare in onda nella primavera del 2023 su Canale 5. La seconda notizia è che si potrebbe occupare della realizzazione della trasmissione la Fascino, la società di Maria De Filippi e di Mediaset, che già produce alcuni dei programmi di maggior successo dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, uno fra tutti quel Tu si que vales le cui repliche stanno andando in onda il sabato di questa estate e che tornerà con puntate inedite nei sabati sera d’autunno di Canale 5 e le cui registrazioni inizieranno a breve.

La Talpa dunque potrebbe andare in onda in coppia con l’Isola dei famosi, domani c’è la finale 2022, nella prossima stagione tv, dando per scontato che tutta la prima parte della stagione, ovvero per tutto l’autunno e per tutto l’inverno, il reparto reality di Canale 5 sarà totalmente occupato dal Grande fratello vip 7, che si annuncia pieno di grandi novità con un cast per certi versi spiazzante su cui il direttore artistico e conduttore Alfonso Signorini sta lavorando alacremente.

Capitolo conduzione della Talpa, se la Talpa si farà realmente. Qui entriamo davvero nel campo delle supposizioni o per meglio dire suggestioni. Partiamo da un dato di fatto, la Talpa è stata fortissimamente voluta da Piersilvio Berlusconi, che già in sede di presentazione dei palinsesti dello scorso anno, il vice Presidente del gruppo Mediaset ne ha dato notizia della sua acquisizione per sei anni con grande gaudio, davanti ai giornalisti presenti. Quest’anno il programma non è stato prodotto, ma nella prossima stagione pare proprio che si farà e quali miglior mani se non quelle di una di famiglia per condurlo? Già, vero. Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time. Ma chi ha fortemente voluto Silvia per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma? Ha voluto Amici di Maria De Filippi, per altro amica di famiglia e particolare non trascurabile, molto abile nel confezionare trasmissioni televisive con la sua Fascino.

Ecco quindi la decisione che affiderebbe una nuova edizione della Talpa a Fascino e consensualmente la sua conduzione a Silvia Toffanin, in una sorta di affare di “famiglia”. Attenzione però, la nostra è solo una congettura, supposizione, suggestione, come la volete chiamare questa sulla conduzione, ma tutto sommato potrebbe starci, mercoledì dovremmo avere più certezze al riguardo.