Non c’è il due senza il tre, dice un vecchio adagio e pare che questo aforisma possa fotografare bene quel che accadrà nel palinsesto prossimo venturo di Canale 5, ma vediamo come stanno le cose. Ve lo abbiamo raccontato qui, da queste colonne e anche più volte del destino televisivo dell’Isola dei famosi, il reality show in salsa adventure che è in onda da più stagioni su Canale 5 e che attualmente occupa lo spazio del lunedì sera della rete ammiraglia di casa Mediaset, in attesa della data della finale prevista, come anticipato da TvBlog, il prossimo 27 giugno. Sono circolate voci di una possibile dismissione di questo titolo per la prossima stagione di Canale 5, nonostante l’esistenza di un contratto con Mediaset fino al 2023 per la messa in onda del programma condotto dalla bella e brava Ilary Blasi. Per l’Isola dei famosi dunque un altro anno di contratto in essere con Canale 5 e un’altra edizione per la prossima stagione tv. Un’edizione che sarà posizionata ancora un volta in primavera, esattamente come è avvenuto in questa stagione tv, ma con una novità in arrivo, una novità che coinvolge un titolo storico del catalogo reality di Canale 5, per altro i cui diritti sono stati acquistati recentemente da Mediaset. Il titolo in questione si chiama La Talpa, un programma molto amato, sopratutto dal popolo del web e che si appresta dunque a tornare su Canale 5 nella prossima stagione.

Stavolta non ci sarebbe solo l’intenzione da parte dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi, ma proprio la volontà di rimetterlo in onda questo reality. Secondo quanto apprende TvBlog la Talpa tornerebbe in onda nella prossima stagione tv di Canale 5 ma attenzione e qui sarebbe la novità, non al posto dell’Isola dei famosi, ma insieme al reality condotto da Ilary Blasi. Per la prossima primavera dunque potremmo vedere in onda Isola e Talpa contemporaneamente, magari la prima per esempio di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze di palinsesto del momento. La Talpa per altro che potrebbe essere realizzata per conto di Mediaset dalla Fascino di Maria De Filippi, riflessioni in corso su questa eventualità.

Una stagione quindi la prossima con un tris di reality per Canale 5. A settembre la settima edizione del Grande fratello vip diretto e condotto da Alfonso Signorini, in partenza precisamente lunedì 19 settembre e poi in primavera la messa in onda contemporanea nella modalità che vi abbiamo raccontato sopra dell’Isola dei famosi e della Talpa. Non resta che attendere l’ufficializzazione della cosa nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset prossimi venturi.