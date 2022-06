Isola dei Famosi 2022: chi sono i sei finalisti

La rosa dei finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 è fatta. Nella semifinale della sedicesima edizione trasmessa da Canale 5 lunedì 20 giugno 2022, sono stati proclamati i 6 naufraghi pronti a staccare il pass per la corsa al trionfo della stagione più lunga della storia di questo programma.

Il primo dei finalisti è stato decretato una settimana fa, Nicolas Vapodiris infatti è stato il prescelto ad accedere alla finalissima di lunedì prossimo, 27 giugno. In apertura della centesima puntata sono state programmate due sfide fisiche dalla quale si sono stabiliti il secondo e il terzo finalista. Per la prova di “appesi a un filo” sono quattro concorrenti a provare il tutto per tutto: Maria Laura De Vitis, Luca Daffrè, Carmen Di Pietro ed Estefania Bernal.

Il più forte è stato Luca Daffrè e risulta il secondo finalista ufficiale.

La prova successiva è stata quella dell’apnea, a contendersi un altro posto in finale sono state Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis (Carmen si è rifiutata perché claustrofobica). Ad avere la meglio è stata Maria Laura De Vitis che diventa la terza finalista.

Le naufraghe ad aver perso le prove precedenti (Estefania, Carmen e Mercedesz) vanno ad un televoto flash. Da questo televoto, il pubblico sceglie la quarta finalista: Carmen di Pietro. Dallo stesso televoto esce una quinta finalista (la seconda più votata dal pubblico) e risponde al nome di Mercedesz Henger che, incredula del risultato, afferma che sarebbe stato più meritevole dare a Estefania il posto.

La Bernal dunque abbandona Playa Palapa, non prima di aver dato il suo ultimo bacio di giuda, rivolto proprio a Mercedesz.

Il sesto e ultimo finalista si gioca tutto su Playa Sgamatissima: tra Pamela Petrarolo, Nick Luciani (eliminato all’inizio della puntata per via del televoto aperto lunedì scorso) e la neo eliminata Estefania. Viene aperto un televoto e il pubblico – per una manciata di voti – sceglie di mandare in finale Nick. Il cantante dei Cugini di Campagna dunque torna sul barchino che lo riporta dagli altri cinque finalisti.

Ricapitolando, i sei finalisti dell’Isola dei Famosi sono: Luca Daffrè, Mercedesz Henger, Carmen di Pietro, Nicolas Vaporidis, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani.