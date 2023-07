Questa sera, lunedì 24 luglio 2023, andrà in onda su Canale 5 la quinta e punultima puntata della decima edizione di Temptation Island 2023, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island è un programma prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. Produttore esecutivo è Claudia Ciaramella, l’allestimento scenografico è di Studio Daq, i costumi sono di Anahi Ricca, il direttore della fotografia è Tommaso Biciocchi. La regia è a cura di Andrea Vicario.

Temptation Island 2023, quinta puntata 24 luglio: coppie

Sono sette le coppie che hanno partecipato all’edizione 2023 di Temptation Island. Di queste sette, solo quattro sono ancora nei due villaggi. Sono le coppie formate da Vittoria (32 anni) e Daniele (33 anni), fidanzati da quattro anni, Ale (31 anni) e Federico (31 anni), fidanzati da tre anni, Francesca (23 anni) e Manuel (30 anni), fidanzati da due anni e mezzo, e Perla (25 anni) e Mirko (26 anni), fidanzati da cinque anni.

Le coppie già uscite dai due villaggi sono quelle formate da Isabella (26 anni) e Manu (27 anni), fidanzati da tre anni e mezzo, da Alessia (32 anni) e Davide (39 anni), fidanzati da undici anni, e da Gabriela (19 anni) e Giuseppe (24 anni), fidanzati da sette anni. Tutte le coppie uscite hanno deciso di farlo insieme, anche Gabriela e Giuseppe dopo la decisione iniziale che andava in senso opposto.

Temptation Island 2023, quinta puntata 24 luglio: anticipazioni

Nella puntata di questa sera è in arrivo un falò di confronto anticipato, dopo che nella scorsa puntata Federico aveva rifiutato quello della fidanzata Ale. Chi sarà la coppia che si siederà sui tronchi davanti al falò per decidere le proprie sorti? Bisognerà inoltre capire come evolverà la storia fra Perla e Mirko. La puntata della scorsa settimana, infatti, si è conclusa con Perla pronta a guardare nel pinnettu un video del fidanzato Mirko. Questo video cambierà il destino della coppia?

Temptation Island 2023, quinta puntata 24 luglio: tentatori

Le coppie saranno messe ulteriormente in crisi dalla presenza nei villaggi dei tentatori e delle tentatrici. Ecco chi sono:

Tentatori (Villaggio Fidanzate) : Marco (38 anni), Tommaso (34 anni), Daniele (28 anni), Alberto (28 anni), Emanuele (32 anni), Luca (24 anni), Davide (30 anni), Fouad (32 anni), Lorenzo (38 anni), Andrea (30 anni), Edoardo (27 anni), Lollo (27 anni), Ema (26 anni) e Igor (27 anni);

: Marco (38 anni), Tommaso (34 anni), Daniele (28 anni), Alberto (28 anni), Emanuele (32 anni), Luca (24 anni), Davide (30 anni), Fouad (32 anni), Lorenzo (38 anni), Andrea (30 anni), Edoardo (27 anni), Lollo (27 anni), Ema (26 anni) e Igor (27 anni); Tentatrici (Villaggio Fidanzati): Carola (29 anni), Valentina (32 anni), Benedetta (26 anni), Laura (28 anni), Greta (24 anni), Rebecca (21 anni), Matilde (20 anni), Vale (25 anni), Roberta (24 anni), Marika (25 anni), Cristina (25 anni), Nancy (27 anni), Ilaria (28 anni) e Carmen (27 anni).

Temptation Island 2023, quinta puntata 24 luglio: streaming e diretta tv

La quinta puntata di Temptation Island 2023 si potrà seguire in diretta tv su Canele 5 dalle 21:30 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata e le clip della trasmissione saranno recuperabili anche dopo la messa in onda. TvBlog commenterà e seguirà l’intera puntata con l’immancabile liveblogging.