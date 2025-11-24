La Notte nel Cuore vince in prime time, subito dietro Non Così Vicino. Record stagionale per Fazio al 12% di Share nel ricordo di Ornella Vanoni. I dati Auditel del 23 novembre 2025

Mediaset ha la propria rivincita. Il cammino di Cologno Monzese, sulla gestione delle fiction, prosegue nella stessa direzione: le produzioni originali tornano nel 2026. Prima spazio ai titoli di importazione: una scelta che non sempre è stata compresa, facendo anche ipotizzare che i prodotti in cantiere fossero messi in stand-by, ma i numeri stanno dando ragione alla rete ammiraglia di Piersilvio Berlusconi. La Notte nel Cuore conquista il 17% di Share. Contro Non Così Vicino, film riproposto su Raiuno, che ottiene il 15,2%.

A parità di contenuto, il titolo Mediaset la spunta in termini di ascolto. Paga, forse eccessivamente, quando un cult – come ad esempio le repliche del Commissario Montalbano – viene messo in contrapposizione. Altrimenti i titoli del mercato estero, in prevalenza turco, funzionano benissimo in attesa di vedere i progetti fatti in casa. Il palinsesto generalista italiano, poi, si compone della scelta di Rai2 che scommette su Il fuoco del peccato raggiungendo il 2,7% di Share.

La Notte nel Cuore vince la serata degli ascolti

La terza rete di Viale Mazzini, invece, si rifugia in Report che arriva al 9% di Share. Le inchieste di Sigfrido Ranucci e la sua squadra di inviati funzionano agli occhi del pubblico che è portato a guardare le evoluzioni e gli eventuali sviluppi di ogni singolo caso. Rete4, passando a Cologno Monzese, torna con Fuori Dal Coro che conquista il 5,7% di Share con picchi che avvicinano la trasmissione al 6%. La7, invece, vicina al 2% (1,8% di Share per la precisione) con Caccia a Ottobre Rosso.

Cairo si prende una pausa dall’informazione e passa all’intrattenimento cinematografico con un grande classico del settore prima di riprendere la settimana con i consueti contenuti. 1,4% di Share per Tv8, il canale in chiaro di Sky, che propone Operation Fortune restando all’interno della propria comfort zone. Chi spariglia le carte, invece, è Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa.

Record stagionale per Fabio Fazio: Che Tempo Che Fa tocca il 12% di Share

La puntata del talk show sul Nove totalizza il 12% di Share partendo da una fase iniziale pari all’8,5%. Il crescendo degli ascolti è dovuto al tributo dedicato a Ornella Vanoni, cantante recentemente scomparsa all’età di 91 anni. La donna, grazie a Che Tempo Che Fa, ha conosciuto una seconda età dell’oro televisivamente parlando. L’emittente ha voluto tributarla a dovere con una puntata speciale fra clip, ricordi e aneddoti portati avanti anche dagli ospiti in studio.

Il Canale 20 si accontenta dell’1,6% di Share con Now You See Me 2. Poco sotto c’è No Exit, su Rai4, all’1,2% di Share. Stesso punteggio, in termini di percentuale complessiva, per la replica di The Voice Senior con Antonella Clerici su RaiPremium. La5 si avvicina al 2% di Share, precisamente all’1,8% con L’amore non va in vacanza. Grande classico della cinematografica in grado di mescolare commedia e sentimento. La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi animano la sfida del preserale italiano.

Dilaga la Coppa Davis in chiaro: il successo degli azzurri è contagioso

Gerry Scotti vince in termini di Auditel arrivando al 25,6% di Share, mentre De Martino si ferma al 20,6%. Record, invece, nel pomeriggio inoltrato di Raiuno grazie alla finale di Coppa Davis vinta dagli azzurri del tennis. Terzo successo consecutivo per l’Italia che, con la racchetta in mano, sembra non conoscere rivali. Un trionfo anche televisivo portando il confronto a un gradimento complessivo pari al 24,3% di Share. Quasi 4 milioni di persone collegate. Un tifo contagioso che fa bene anche agli ascolti.