Antonella Clerici, l’antidiva che si è presa tutto: perché la Rai non può fare a meno di lei

Antonella Clerici è una certezza della Rai, non solo per gli ascolti che è in grado di ottenere. Anche e soprattutto per il modo rassicurante e senza orpelli di fare televisione: la genuinità al servizio dell’intrattenimento.

Lo scorso anno ha raccontato che Ligabue ha rifiutato di partecipare al suo Sanremo perchè “sapeva troppo di sugo”. La vicenda, poi, è stata smentita dal cantante e i due forse hanno chiarito, ma Antonella Clerici resta una conduttrice sui generis non solo per i sapori – restando in tema di essenze – che emana. Lo è anche perchè in grado di fare quello che, sul piccolo schermo, quasi nessuno fa più: essere spontanea.

Antonella Clerici in televisione è sè stessa: prende possesso del palco che occupa, sia in prima serata che a mezzogiorno, con la consapevolezza di essere arrivata dove voleva senza dimostrarsi ancora sazia. La conduttrice è pronta a tutto, ma non intende cambiare atteggiamento o modificare la propria cifra stilistica per qualche punto di Share in più. In primo piano riesce sempre a trovare le parole giuste, senza risultare fuori luogo o pedante, ce l’ha fatta quando si è esposta su Gaza durante il genocidio.

Antonella Clerici, volto gentile e sferzante di una rivoluzione televisiva

Altri colleghi e colleghe non hanno avuto lo stesso ardire. Ci è riuscita anche quando si è trattato di difendere la diversità di genere, oppure temi altrettanto delicati come la parità salariale e il diritto al lavoro. Antonella Clerici è così: sorriso e schiena dritta. Onestà e presenza. Anche al cospetto degli imprevisti.

La donna ha fatto della gaffe, quando è in buona fede, un valore aggiunto: in diretta si muove come una veterana, ma può capitare un’incomprensione oppure un imprevisto. Fa schiuma, ma non è un sapone? Il resto è storia, ma anche lezione di classe e ironia da non perdere mai. Antonella Clerici è tutto questo e anche di più, i puristi la definirebbero presenza indispensabile. Quelli che vivono la televisione in maniera più leggera la percepiscono, invece, come un’antidiva. Una donna che fa la pubblicità del supermercato come qualcuno che nei supermercati ci mette piede veramente ed è a contatto con i bisogni del popolo. Una rappresentante del piccolo schermo che, quando parla di qualcosa, lo ha vissuto in prima persona.

Antidiva senza filtri

Questo suo essere senza filtri, solo apparentemente perché in realtà fa un lavoro di scrittura e adattamento non indifferente, paga sia quando spiega la ricetta del dolce natalizio (visto che le feste sembrano essere a un passo), sia quando intervista il conduttore di Sanremo Giovani o l’interprete del mese con il film in uscita. Oppure la protagonista di una fiction. Antonella Clerici è un volto familiare perchè – sia dentro che fuori la televisione – è in grado di abbracciare qualsiasi argomento e renderlo fruibile. La capiscono i giovani, la aspettano gli anziani e i cosiddetti mezzani riescono ancora a vederla come un riferimento.

Se i bambini la aspettano perché È Sempre Mezzogiorno è un meraviglioso antidoto alla febbre quando c’è scuola e i bacilli hanno la meglio, così come lo era La Prova del Cuoco, i grandi cercano di rubarle le ricette per riproporle a Natale o a Capodanno. Addirittura, quando c’è un’occasione speciale, c’è chi osa affermare: “Prepariamo la crostata come ha detto la Clerici”. Una vera e propria comunità. La stessa che, poi, si sposta in prima serata per guardare The Voice Senior. Il programma è partito – nella nuova edizione – con il 22,6% di Share.

Da È Sempre Mezzogiorno a The Voice: il pubblico come alleato

Un capitale importantissimo che per la Rai vuol dire anche introiti pubblicitari di un certo livello. La Clerici è una certezza, infatti la trasmissione anche lo scorso anno aveva fatto determinati risultati: The Voice Kids aveva totalizzato il 21,5% di Share. Vuol dire che il titolo The Voice – in tutte le sue versioni – funziona e continuare a investirci non è più una scommessa. Il programma sta diventando una sorta di “usato sicuro” che piace alla platea televisiva.

Un gradimento che permette ad Antonella Clerici persino di bacchettare simpaticamente i compagni di scuderia: “Chiedo a Stefano De Martino di non sforare, perché dopo Affari Tuoi il venerdì c’è The Voice”. Senza contare le discrete alzate di testa quando i promo della trasmissione non venivano mandati in onda da Viale Mazzini: “Visto che gli spot ancora non ci sono, mi faccio promozione da sola – aveva detto la conduttrice durante una puntata di È Sempre Mezzogiorno – stiamo per tornare con The Voice”.

Antonella Clerici è un vulcano di emozioni, iniziative e registri lessicali perchè ha saputo coniugare professionalità ed essenza. Non solo rispetto a quelli che, oggi, si definirebbero cooking show ma anche a quella pletora di programmi che strizzano l’occhio all’intrattenimento: la “scuola” di Sanremo le ha fatto bene. Altro che sugo, Antonella Clerici – per il pubblico – è un profumo inebriante che molti aspettano. Quello che colpisce, dopo tutti questi anni di carriera, è la franchezza con cui si propone e dispone quel che c’è da fare.

Punto fermo della Rai

La Rai, nel recente passato, più di una volta ha provato a “metterla in panchina”. Non è stato possibile perchè chi è arrivata per prendere (o cercare di farlo) il suo posto è scivolata su un’eredità impossibile da coltivare. Antonella Clerici, per il pubblico a casa e anche parte degli addetti ai lavori, è un unicum: un vero e proprio fattore televisivo in grado di fare la differenza all’interno di qualsiasi contenitore. Proprio perché lei per prima sceglie e non si fa (più) scegliere. Una differenza abissale per una donna che sembra aver già fatto qualunque cosa a livello lavorativo, ma ha ancora voglia di mettersi in gioco.

La conduttrice ha sempre detto di essere aperta a qualsiasi tipo di proposta da parte dell’azienda, ma il suo sogno nel cassetto – dopo anni di successi, una parte nel raccontare lo sport e l’altra nello strizzare l’occhio all’intrattenimento – sarebbe un talk show in stile USA. Una sorta di Oprah Winfrey italiana. Da Legnano con furore.

Il sogno nel cassetto

A questa nuova dimensione del talk ci si sta avvicinando pian piano, come dimostrano le interviste che fa durante È Sempre Mezzogiorno: chiacchierate spontanee sull’altalena in legno che rendono tutto più scorrevole. Una vera e propria conversazione in cui l’ospite è a suo agio, pronto a raccontare qualsiasi cosa.

Antonella Clerici ha fatto, tra le altre cose, dell’ascolto un nuovo valore aggiunto. Senza dimenticarsi, però, di essere pungente e sferzante quando serve. Forse è proprio per questo che – ancora – non le hanno dato un talk show in stile Winfrey. L’attesa, però, potrebbe terminare prima di quanto si pensi. Nel frattempo lei continua a vincere e convincere, negli ascolti e nella vita televisiva che è ancora tutta da scrivere. Nonostante, adesso, guardarsi indietro – nel suo caso – diventa davvero più gustoso. Senza sugo, ma con una ciliegina sulla torta.