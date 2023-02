Subito dopo la conclusione del Grande fratello vip 7 è prevista la partenza dai teleschermi di Canale 5 dell’edizione 2023 dell’Isola dei famosi, sempre condotta dalla bella e brava Ilary Blasi. Da queste colonne, qualche tempo fa, vi abbiamo comunicato la decisione di Mediaset di posizionare sullo sgabello di opinionista di questo programma il simpatico Enrico Papi, al posto del dimissionario Nicola Savino, che ha preferito abbracciare la causa di Tv8 dove conduce un gioco a premi nel preserale dell’emittente free del gruppo Sky.

Al suo fianco è stata confermata la ficcante Vladimir Luxuria, una conferma scontata per lei visti i brillanti risultati che ha portato a casa nella scorsa edizione di questo reality show prodotto con l’amabile collaborazione del dipartimento italiano del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. Vi abbiamo anche detto che è in corso la costruzione del cast, naturalmente punto cardine di questa trasmissione, la data di partenza e che per ora non sono previsti raddoppi.

Vi abbiamo anche detto che sul cast ancora niente è definitivo, vi abbiamo qui dato conto del probabile arrivo della showgirl Pamela Camassa, con trattative su trattative in corso. Su una coppia però possiamo spendere qualche parola con un buon grado di certezza rispetto alla loro partecipazione al reality show di Canale 5, una coppia che pare davvero farà parte della nuova serie di questo popolare reality show tenuto a battesimo da Simona Ventura nella Rai2 di Antonio Marano.

Si tratta della coppia formata da Alessandro Cecchi Paone con il suo compagno Simone Antolini. I due sono stati paparazzati la scorsa estate dalla rivista “Chi“, grazie a quel servizio fotografico che li ritraeva insieme in barca, la loro relazione è divenuta di dominio pubblico. Alessandro e Simone poi hanno voluto parlare della loro relazione in televisione alle Iene e al Maurizio Costanzo show ed ora avranno modo di affrontare questa nuova avventura televisiva, per il divulgatore scientifico si tratta di una terza volta avendo già partecipato a questo programma nel 2007 e nel 2012.

Siamo in grado di svelarvi poi anche il nome di un altro concorrente dell’edizione numero 17 dell’ Isola dei famosi, si tratta di Cristina Scuccia, che tutti ricordano come vincitrice di The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, allora nelle vesti di suora. Cristina poi abbiamo scoperto qualche tempo fa che ha abbandonato l’abito monacale ed ora vive in Spagna e fa la cameriera. Cristina Scuccia sarà dunque fra i concorrenti della nuova serie dell’Isola dei famosi, in onda su Canale 5 nei lunedì dal prossimo 17 di aprile.