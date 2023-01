Se lunedì 3 aprile 2023 andrà in scena la finalissima del Grande fratello vip 7, subito dopo è in partenza l’edizione 2023 dell’ Isola dei famosi. Alla conduzione di questa nuova edizione del popolare reality show di Canale 5, prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano della Banijay, c’è anche questa volta Ilary Blasi, ma davvero saranno tante le novità di questo programma in arrivo dal prossimo aprile, novità però che, partendo dal cast, sono in via di definizione, ma c’è arrivata una indiscrezione che ci risulta sia più di una indiscrezione e che riguarda uno dei ruoli cardine del programma.

Il riferimento è agli opinionisti della prossima edizione dell’ Isola dei famosi. Se i concorrenti infatti sono il cuore pulsante del programma, gli opinionisti sono il suo polmone. Sono infatti loro che interagiscono con la conduttrice e svolgono una funzione di stimolo alle discussioni e alle situazioni che accadono settimana dopo settimana nel corso del programma. Ebbene le novità di cui sopra partiranno proprio dal campo opinionisti della prossima edizione dell’ Isola dei famosi.

TvBlog ha captato una notizia che riguarda proprio il campo opinionisti dell’Isola dei famosi 2023 che avrà un nuovo innesto, visto che Nicola Savino, lo scorso anno nel programma di Canale 5 in questo ruolo, è passato armi e bagagli a Tv8. Nuovo opinionista dell’Isola dei famosi 2023 sarà Enrico Papi che abbiamo visto recentemente proprio su Canale 5 in Scherzi a parte e nel meno fortunato Big Show.

Enrico Papi dunque prenderà il posto di Nicola Savino come opinionista della prossima edizione dell’ Isola dei famosi, al suo fianco sarebbe stata confermata Vladimir Luxuria. Sul cast del programma ancora non si può dire nulla di definitivo e tutto è ancora in fieri.

Appuntamento dunque per l’Isola dei famosi 2023 nei lunedì sera di Canale 5, subito dopo la finale del Grande fratello vip 7, con Ilary Blasi e l’ingresso di Enrico Papi che affiancherà dunque Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista del programma.