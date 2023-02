Lunedì 3 aprile 2023 andrà in scena su Canale 5 la diretta della finale del Grande fratello vip 7, il reality show che avrà occupato il palinsesto della rete ammiraglia del gruppo Mediaset per 7 mesi, a partire dallo scorso mese di settembre. Le luci delle stanze della casa dalla porta rossa si spegneranno e tutto il team che ha lavorato alacremente per tutto questo tempo si ritaglierà finalmente un periodo di meritato riposo, Alfonso Signorini in testa, direttore artistico e conduttore di questo programma, realizzato con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Endemol Shine Italy, facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti. La staffetta a Canale 5 passerà ad un altro reality show, quella che fu ad inizio degli anni duemila, la risposta Rai, allora di Magnolia, del Grande fratello, ovvero l’ Isola dei famosi, voluta dall’allora direttore di Rai2 Antonio Marano, nel periodo di reggenza della televisione di Stato di Flavio Cattaneo.

L’ Isola dei famosi partì su Rete 2 con la conduzione di Simona Ventura, allora volto principale della seconda rete della televisione pubblica, dove conduceva anche Quelli che il calcio, quando ancora non c’era lo spezzatino attuale delle partite di calcio della serie A sparse in quasi tutti i giorni della settimana. L’ Isola dei famosi poi è migrata su Canale 5 quando l’allora Cda della Rai decise che questo programma non era più nelle corde della televisione di Stato e fra un paio di mesi detta trasmissione tornerà ancora sulla principale rete Mediaset per una nuova sfavillante edizione. Da queste parti vi avevamo dato notizia dell’approdo di Enrico Papi come opinionista di questo reality show prodotto da Banijay, Papi dunque che affiancherà la sempre ottima Vladimir Luxuria, prendendo il posto di Nicola Savino passato a Tv8.

Ma quando inizierà l’ Isola dei famosi 2023? Erano circolate in rete più date, ma pare davvero che il dipartimento palinsesti di Mediaset abbia preso una decisione definitiva in proposito. La prima puntata dell’Isola dei famosi 2023 andrà in onda lunedì 17 aprile 2023 e non lunedì 10 aprile come scritto da varie parti. La motivazione della data di partenza fissata al 17 aprile è presto detta, il 10 aprile è il lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta, quindi si immagina che la platea televisiva sarà bassa. Per questo motivo si è deciso di far partire il programma sette giorni dopo.

Quante saranno le puntate di questo programma? L’ Isola dei famosi 2023 sarà composta da dieci puntate e al momento non è previsto nessun raddoppio, quindi il programma condotto dalla bella e brava Ilary Blasi, per il momento, andrà in onda solo il lunedì sera, in prime time, subito dopo la consueta puntata di Striscia la notizia, ovviamente su Canale 5.