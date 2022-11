Scorre rapido ed inarrestabile il cammino dell’edizione numero sette del Grande fratello vip nell’etere televisivo nostrano. Il programma diretto e condotto da Alfonso Signorini e prodotto con l’amabile collaborazione del dipartimento italiano dell’Endemol Shine, società facente parte del gruppo televisivo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti è ormai una realtà imprescindibile per il palinsesto di Canale 5 che non riesce più a farne a meno visti gli ascolti costanti che gli assicura per ben due giorni la settimana (fino a febbraio uno).

Vi abbiamo raccontato a questo proposito del fatto che il Grande fratello vip da qui e fino alla fine del prossimo mese di gennaio dovrà rinunciare alla seconda puntata settimanale, quella posizionata nella serata del giovedì per mere questioni calcistiche. In questo modo il programma di Canale 5 avrà anche modo di rifiatare e permetterà al suo direttore artistico Alfonso Signorini, spalleggiato dalla sua squadra di autori, di confezionare meglio la puntata del lunedì che diventerà dunque l’unica, da questa settimana, in onda su Canale 5.

Sarà quindi possibile focalizzare meglio le dinamiche interne alla casa, per una resa più ficcante di un programma che si basa proprio sull’interazione fra i personaggi che abitano nella casa dalla porta rossa. Poi, come detto da queste colonne, la doppia puntata tornerà a partire dal prossimo mese di febbraio, per gli ultimi due mesi di messa in onda del reality show in questione. Ma a proposito, quando terminerà il Grande fratello vip? Quando è posizionata la finale della settima edizione del popolare varietà ?

Secondo quanto apprendiamo la finale del Grande fratello vip 7 è posizionata nella serata di lunedì 3 aprile 2023. Sarà dunque in quel giorno che scopriremo il vincitore della settima edizione di questo fortunato programma diretto e condotto da Alfonso Signorini, poi è confermato nel lunedì sera di Canale 5 il ritorno dell‘Isola dei famosi con la bella e brava Ilary Blasi.