E’ la gallina dalle uova d’oro di Mediaset, questo è acclarato con la santa benedizione di Publitalia che gioisce due volte la settimana per quel 20% di share (o dintorni) assicurato. Stiamo parlando del Grande fratello vip, il reality show, o qualcos’altro, come abbiamo avuto modo di osservare da queste parti, che garantisce ascolti che soddisfano la pletora di inserzionisti che acquistano spazi su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset che macina ascolti in questo autunno 2022, grazie appunto -anche- al reality condotto e diretto da Alfonso Signorini, insieme naturalmente alle produzioni affascinanti guidate da Maria De Filippi, ovvero Tu si que vales ed Amici.

Abbiamo parlato di gallina dalle uova d’oro per dire del successo anche di questa edizione del Grande fratello vip, ma anche la gallina, delle volte, può prendersi un po’ di riposo, anche perchè, come abbiamo già avuto modo di osservare, non è assolutamente facile trovare spunti ed argomenti per confezionare due dirette settimanali di 4 ore, ecco dunque che, complice il calcio. il reality show di Canale 5, dalla prossima settimana, andrà in onda “solo” una volta la settimana.

Precisamente l’appuntamento con il Grande fratello vip 7 sarà da qui, in avanti, di lunedì sera e solamente di lunedì. La decisione di Mediaset di sospendere momentaneamente la doppia puntata, specificatamente l’emissione del giovedì, è da imputare all’arrivo dei Campionati mondiali di calcio sulle reti Rai, particolarmente su Rai1. Dalla prossima settimana quindi vedremo in onda il Grande fratello vip 7 solo nella serata del lunedì, mentre per giovedì prossimo è prevista la seconda puntata del programma di varietà Zelig (vs il finale di “Esterno notte” su Rai1) visto che mercoledì c’è su Rai1 Albania-Italia. Poi dalla settimana dopo Zelig tornerà in onda nella più innocua serata del mercoledì.

Il Grande fratello vip 7 poi andrà in onda solo di lunedì anche dopo i Mondiali di calcio, visto il periodo natalizio e così sarà anche per il mese di gennaio 2023, quando su Canale 5 andranno in onda i match di Coppa Italia di calcio. Il doppio appuntamento con il Grande fratello vip 7 tornerà da febbraio e fino al termine di questa edizione numero 7 previsto a maggio 2023. Quella di stasera sarà dunque l’ultima puntata, per ora, del Grande fratello vip 7 in onda di giovedì sera.