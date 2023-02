A poco meno di due mesi dalla messa in onda della prima puntata, TvBlog è in grado di anticipare il nome della prima concorrente dell’Isola dei famosi, la cui nuova edizione andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile 2023, come svelato ieri dal nostro Hit.

Dunque, la prima naufraga del reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe essere – il condizionale è d’obbligo – Pamela Camassa. La showgirl, così, tornerà in televisione dopo un periodo di allontanamento. Il più recente avvistamento risale al 2019 quando partecipò, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi. La partecipazione allora fu particolarmente fortunata, considerando che la Camassa vinse quell’unica edizione Vip di Amici.

Nei mesi a seguire Pamela Camassa sembrava vicinissima all’approdo a I Fatti Vostri, allora ancora condotti da Giancarlo Magalli. La trattativa, però, non ebbe esiti felici e così la terza classifica a Miss Italia 2005 dovette restare ferma un giro.

Ora sarebbe in arrivo una nuova occasione, sulle reti Mediaset. Intervistata a dicembre 2021 dal sito SuperGuidaTv, la Camassa ammise di essere interessata all’Isola più che al Grande Fratello Vip:

Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per “L’isola dei Famosi”. Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori.

Ricordiamo che, come anticipato ieri da TvBlog, L’Isola dei famosi 2023 avrà dieci puntate tutte previste al lunedì sera, senza nessun raddoppio in settimana. Gli opinionisti saranno Enrico Papi (al posto di Nicola Savino) e Vladimir Luxuria.