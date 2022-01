Cambio di programmazione a Mediaset per la serata di venerdì 7 gennaio 2022. Era prevista infatti per quella data una puntata speciale del Viaggio nella grande bellezza dedicata al palazzo del Quirinale, cosi però non sarà Secondo quanto apprendiamo negli ultimi minuti il comitato editoriale dell’azienda sita a Cologno Monzese in provincia di Milano, ha deciso per la cancellazione di questo documentario. Al suo posto andrà in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6, il reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, la cui nuova puntata era appoggiata nella serata di lunedì 10 gennaio.

Quello che sarebbe dovuta andare in onda venerdì sera su Canale 5 doveva essere un racconto condotto da Cesare Bocci, già anfitrione delle precedenti puntate di questa serie televisive, nelle stanze, nei giardini della residenza dei nostri Presidenti della Repubblica. Un modo per vedere i tesori artistici custoditi all’interno di quelle mura ed i personaggi che vivono e lavorano accanto al capo dello Stato. Nel documentario, che sicuramente verrà recuperato più avanti, si ricordavano, a poche settimane dall’elezione del nuovo Presidente, i precedenti inquilini di questo palazzo: da Pertini a Cossiga, da Einaudi a Mattarella.

Venerdì sera 7 gennaio però su Canale 5 tutto questo non andrà in onda. Come vi abbiamo dato conto è stato deciso di mandare in onda una nuova puntata del Grande fratello vip 6 che nell’emissione di ieri sera ha dato tanto da discutere, fra il faccia a faccia fra Alex Belli e Alessandro Basciano, quindi lo scontro fra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, fino all’appello di Imma Battaglia al governo in carica guidato da Mario Draghi per il matrimonio egualitario.

Un menù che ha fatto raggiungere ieri sera al programma diretto e condotto da Alfonso Signorini il 21% di share di media, con punte del 36% in seconda serata. Si è deciso quindi di non lasciare campo libero alla nuova puntata di Voice senior 2 su Rai1 e schierare per questo motivo la squadra del Grande fratello vip 6. Si prospettano dunque gli straordinari per il gruppo di lavoro del reality show più celebre della nostra tv che dovrà dunque dire addio al “ponte” dell’Epifania e mettersi al lavoro per approntare una nuova puntata del programma, quella che era prevista per lunedì 10 gennaio 2022. Chissà che non si faccia uno scherzo ai “vipponi” non dicendo nulla di questa puntata dell’ultimo minuto?

Della squadra farà ancora parte nelle vesti di opinionista Laura Freddi che è andata molto bene ieri sera nelle vesti di supplente della Sonia Bruganelli, impegnata a Dubai per le vacanze natalizie, quindi per quest’ultima niente straordinari nei prossimi giorni alla faccia dei suoi compagni di lavoro.