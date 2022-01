GF Vip 2022, lite Alex Belli e Alessandro Basciano: “Devi stare zitto” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, Alex Belli e Alessandro Basciano si sono affrontati, a muso duro, l’uno contro l’altro. L’attore non ha particolarmente gradito le insinuazioni dell’ex tentatore di ‘Temptation Island’ verso la moglie Delia Duran. I due ‘nemici’ si sono scontrati, stasera, in un inedito faccia a faccia fregandosene della distanza di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19 (Qui, il video):

Belli: ‘Zitto. Non parlare più di mia moglie in questo modo’.

Basciano: ‘Non parlare più di me. Non sono un coglione. Fatti gli affari tuoi. Chiamami per nome. Sei un buffone. Sei un ridicolo. Sei ancora qui a parlare. Stai zitto’.

E’ Alfonso Signorini a riportare l’ordine tra i due mai stati amici:

Be: ‘Avevo una considerazione molto alta di Sophie. Ma dopo i video di questa specie di tentatore dice di voi. Sono contento che Soleil abbia visto la verità di questa . Sciacquati la bocca prima di parlare delle donne. Sei incastrato in questo personaggio di tentatore che ti sta riuscendo malissimo. Qui non fai fesso nessuno. Mi stupisco di Gian. Tu che sei un uomo. Non dovresti fare comunella con personaggi come questo qua. Il giochino delle tre carte ti è riuscito male. Ti piace vincere facile’.

Ba: ‘Devi stare zitto. Non conti un cazzo. Non hai un cazzo da dire. Sei un buffone. Devi farti gli affaracci tuoi. Non devi parlare più della mia vita. Hai 100 anni e vai in giro con il taglio sul sopracciglio. Sei tu che non devi venire più qua. Hai rotto le palle. Lui si è permesso di attaccarmi. Non ho nulla contro di lui. Si aspettasse comunque una risposta. Delle dinamiche che faccio io non è un problema che ti riguarda. Tu non sei neanche un’unghia di quello che sono io. Sei il nulla cosmico, non vali niente’.

Se la modella venezuelana dovesse entrare nel loft di Cinecittà in qualità di concorrente e Basciano dovesse restare in gioco, si prospettano i fuochi d’artificio. Anche se l’ex protagonista di ‘Vivere’ è convinto della fedeltà della propria compagna:

Un American Smile se lo mangia a colazione.