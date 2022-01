GF Vip 2022, è scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: “Me ne vado” (video)

Il confronto tra Clarissa Selassié, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, ha aperto una frattura tra le donne della casa. In particolare, c’è stato un acceso confronto tra l’ex moglie di Pippo Baudo e Miriana Trevisan che, ancora una volta, non sono riuscite a trovare un punto d’incontro.

L’ex moglie di Pago rinfaccia alla compagna d’avventura di averla messa in cattiva luce con il resto degli inquilini per via dell’avvicinamento sentimentale prima con Nicola Pisu e, poi, con Biagio d’Anelli (Qui, il video):

Io sono da sola. Sono una donna adulta. Sono stata offesa anche davanti a Barù. Mi ha dato della ‘poco di buono’. Mi sono comportata in maniera egregia. Mi ha offesa come madre un sacco di volte. Cosa vuoi da me? Come ha sbagliato Clarissa ha sbagliato anche lei. Non è che abbiamo due misure diverse. Hai sbagliato tantissimo anche con me. Io sono una mamma perbene. Ho detto che mi dissocio della parole nei confronti di Clarissa. Io parlo tu non mi dici di stare zitta.

La cantante lirica sembra non aver ancora digerito qualche nomination di troppo. Si è sentita tradita da una persona che le è stata vicina nei momenti di maggior difficoltà:

Vuole fare ancora una volta la vittima. Tu saresti una mamma e allora comportati bene. Quando vuoi tu sei madre. Io non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con la verità. Mi sono stancata di sentir dire bugie. Ho detto che non ne posso più.

La Trevisan, ancora una volta, ha ribadito di non esservi avvicinata alla Ricciarelli per finalità di gioco:

Non ho mai detto bugie. C’è sempre stato amore incondizionato ed il pubblico da casa l’ha sempre notato. Ti ho sempre ascoltato. Mi hai tradita te. Mai detto una parola sugli altri. Devi dire la verità. Io me ne vado. Mi fa schifo questa cosa. Non dalla porta perché non sono il tuo migliore amico.

Katia, piuttosto provata dall’acceso discussione, ha minacciato, a più riprese, di voler abbandonare il ‘GF Vip’:

Sono stanca di ipocrisie. Sto bene solo con 4 – 5 persone. Il resto non li sopporto più. Sono disponibile a pagare le conseguenze. Non voglio stare più con persone false. Ti chiedo in ginocchio dammi il foglio di via che me ne torno a casa.