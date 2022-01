GF Vip 2022, l’appello di Imma Battaglia al governo Draghi per il matrimonio egualitario (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2022‘, in onda, stasera, lunedì 3 gennaio, Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi, è entrata nel giardino della casa per fare una sorpresa molto emozionante (Qui, il video):

Io ti amo. Non sai nemmeno quanto ti amo. Non sai quanto è difficile passare questo Natale da sola. Sono stata fortunata a trovarti. Sono stati sfortunati tutti quelli che ti hanno perso nella vita. Mi hai riempito il cuore. Senza la tua luce sono persa. Ho pensato quando mi hai detto: ‘Sarò con te fino all’ultimo respiro’. Ed io mi sono messa a ridere. In questi giorni ci ho pensato e ho deciso che voglio morire prima di te. Non voglio stare senza di te. Sto male senza di te. La vita non è vita senza di te. Il cuore non batte senza di te. Ogni sera, dopo undici anni, dormiamo abbracciati e ci svegliamo sempre assieme.